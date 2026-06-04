رغم رحيله… مايكل جاكسون يحقق إنجازًا تاريخيًا لم يسبقه إليه أي فنان

دبي - فريق التحرير: دخل النجم الراحل مايكل جاكسون التاريخ رسميًا، ليصبح الفنان الأول والوحيد الذي تظهر أغانيه ضمن قائمة “بيلبورد هوت١٠٠” في كل عقد زمني منذ سبعينيات القرن الماضي.

ومع دخوله القائمة مجددًا خلال عقد العشرينيات الحالي، يكون جاكسون قد سجل حضورًا استثنائيًا عبر ستة عقود متتالية، بواقع ١١ أغنية في السبعينيات، و٢٠ أغنية في الثمانينيات، و١٢ أغنية في التسعينيات، و٤ أغانٍ في العقد الأول من الألفية، و٤ أغانٍ في العقد الثاني، وأغنية واحدة حتى الآن في العقد الحالي.

وجاء هذا الإنجاز التاريخي الأخير بفضل أغنيته “Chicago”، التي احتلت المرتبة الثلاثين في تصنيف القائمة الصادر بتاريخ ٦ يونيو. وكانت الأغنية قد صدرت في الأصل عام ٢٠١٤ ضمن ألبوم “Xscape”، الذي طُرح بعد وفاة جاكسون بنحو خمس سنوات، لتنضم إلى أغنيتين بارزتين من الألبوم نفسه سبق أن دخلتا قائمة “هوت ١٠٠”، وهما: “Love Never Felt So Good” بالتعاون مع جاستن تيمبرليك، والتي وصلت إلى المركز التاسع، و”Slave to the Rhythm” التي حلت في المركز ٤٤

وتحمل أغنية “Chicago” توقيع المنتجين تيمبالاند و”جي روك”، فيما كتب كلماتها كوري روني. كما تُعد الأغنية رقم ٥٢ في مسيرة جاكسون كفنان منفرد تدخل قائمة “هوت ١٠٠”، منذ انطلاقته بأغنية “Got to Be There” عام ١٩٧٢.