بعد ١٤ عامًا على النسخة العربية… “روبي” تعود بحلّة جديدة إلى الشاشة

دبي - فريق التحرير: تستعد الشاشات التركية لاستقبال معالجة درامية جديدة للقصة الشهيرة “روبي”، بعدما تعاقدت شركة الإنتاج التركية “القمر” على تحويل هذا النص اللاتيني الناجح إلى مسلسل تركي يحمل اسم “حياة الآخرين” والمقرر عرضه عبر قناة Star TV.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه الدراما التركية نحو استلهام النصوص العالمية التي حققت نجاحاً جماهيرياً واسعاً، ضمن موجة جديدة تعيد إحياء قصص الطموح النسائي والصعود الاجتماعي، بعد سنوات من هيمنة الأعمال النفسية المعقدة والقصص المرتبطة بالعنف.

تعود جذور الحكاية إلى ستينيات القرن الماضي، حين ظهرت كقصة مصوّرة من تأليف الكاتبة يولاندا فارغاس دولتشي، إلا أن ذروة نجاحها العالمي تحققت من خلال المسلسل المكسيكي الشهير الذي أُنتج عام ٢٠٠٤ من قبل شركة “تليفيزا”.

وقدّم العمل آنذاك نموذجاً مختلفاً للبطلة في الدراما اللاتينية؛ فلم تعد الفتاة الطيبة المستسلمة، بل تحولت إلى “بطلة مضادة” تستغل جمالها وذكاءها الحاد للتخلص من واقعها المرير والتسلق اجتماعياً، متنازلة في سبيل ذلك عن الحب والصداقة والقيم الأخلاقية. وأسهم هذا الدور في نقل الممثلة المكسيكية باربرا موري إلى مصاف النجومية العالمية، ليرتبط اسمها بالشخصية لسنوات طويلة.

ولم يتوقف نجاح القصة عند حدود أميركا اللاتينية، ففي عام ٢٠١٢ قُدمت نسخة عربية حققت انتشاراً واسعاً وشكّلت محطة مفصلية في مسيرة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور. وقدمت الأخيرة الشخصية بأسلوب أثار جدلاً كبيراً وحصد نسب مشاهدة مرتفعة، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الصف الأول في العالم العربي، إلى جانب مكسيم خليل وأمير كرارة.

أما النسخة التركية الجديدة “حياة الآخرين” فتُمثل اختباراً حقيقياً لصنّاعها، إذ يتولى إخراجها بوراك موجدجي، صاحب البصمة في أعمال بارزة مثل “رحلة الطيور” و”المنظمة”، حيث يسعى إلى تقديم معالجة أكثر عمقاً وسوداوية، تركز على التحولات النفسية والصراعات الداخلية للشخصيات، بدلاً من الاكتفاء بالصراع الطبقي التقليدي.

وعلى صعيد البطولة والتحضيرات، تم الاستقرار على الأسماء التالية: إيلول ليز كاندمير : تؤدي دور البطولة وتجسد شخصية “هوليا”، النسخة التركية من “روبي”، وهي فتاة تبدأ من الصفر وتسعى لاختراق عالم الأثرياء عبر علاقاتها، ما يوقعها في دوامة من الخيانة والصراعات الأخلاقية.

دميرهان دميرجي أوغلو: ينضم إلى فريق العمل لتجسيد شخصية “إريم”، أحد المحاور الأساسية في الأحداث.

دوغا بايرام: نجمة مسلسل “المشردون”، وتُجرى حالياً مفاوضات معها لتجسيد شخصية “نسليهان”، الصديقة المقرّبة للبطلة، والتي ستتشابك معها العديد من الخطوط الدرامية.

وتواجه النسخة التركية تحدياً مضاعفاً، يتمثل في تقديم رؤية عصرية تتناسب مع ذائقة المشاهد التركي، مع تجنب المقارنات الحتمية مع النسختين المكسيكية والعربية اللتين تركتا أثراً كبيراً في ذاكرة الجمهور.