بعد الهجوم على إطلالته.. أحمد سعد يوجه رسالة حاسمة للمنتقدين

دبي - فريق التحرير: ردّ الفنان أحمد سعد على الانتقادات التي تعرّض لها خلال الفترة الأخيرة بسبب إطلالته الجديدة، ولا سيما بعد ظهوره مرتدياً حُلياً في ذقنه، مؤكداً أن آراء الناس لا تؤثر فيه ولا تشغله.

وأوضح “سعد” أنه اعتاد على الجدل المرافق لإطلالاته المختلفة، مشيراً إلى أن الجمهور غالباً ما يركز على الأمور غير التقليدية أكثر من اهتمامه بالتفاصيل الأخرى. وقال إن الناس يبحثون دائماً عن كل ما هو غريب للحديث عنه، لافتاً إلى أنه لا يتلقى الاهتمام ذاته عندما يظهر بإطلالة كلاسيكية أو يرتدي بدلة أنيقة.

وأكد سعد في تصريح لـ “بلينكس ناو” أن المعيار الأهم بالنسبة إليه هو ألا يتعارض ما يقدمه مع تعاليم الدين أو القيم التي يؤمن بها، مضيفاً أن الانتقادات التي طالته بسبب مظهره لا تستند إلى مبررات حقيقية، نافياً أن تكون إطلالته نوعاً من التشبه بالنساء.

وأضاف الفنان المصري بأسلوب ساخر أن الموضة تشهد تغيرات مستمرة، وأن ما يُعد غريباً اليوم قد يصبح أمراً عادياً في المستقبل، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يرى سبباً يدفعه للتخلي عن أسلوبه الخاص بسبب آراء الآخرين.

وعلى الصعيد الفني، يواصل أحمد سعد نشاطه الغنائي من خلال أحدث أعماله “الألبوم الفرفوش”، الذي يضم مجموعة من الأغنيات الجديدة، أبرزها: “كوتي”، و”خبر عاجل”، و”جوزها”، و”أوبا”، و”ورد”، والتي حققت تفاعلاً بين جمهوره عبر المنصات الرقمية.

أما على الصعيد الاستثماري، فقد احتفل أحمد سعد مؤخراً بإطلاق مشروعه التجاري الجديد بالشراكة مع المخرج طارق العريان، وهو مشروب الطاقة “الدينمو”، وذلك خلال حفل أقيم في أجواء احتفالية مميزة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.