تصريح مفاجئ من زوجة باريش أردوتش عن الغيرة يثير ضجّة على مواقع التواصل.

دبي - فريق التحرير: أثارت الممثلة وكاتبة السيناريو التركية جوبسي أوزاي، زوجة الممثل التركي باريش أردوتش، موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الأخيرة حول مفهوم الثقة بين الزوجين وأسس العلاقة الناجحة.

وأكدت أوزاي أن الثقة المطلقة واحترام المساحة الشخصية يشكلان الركيزة الأساسية لأي علاقة صحية ومستقرة، مشيرة إلى أنها لم تشعر يوماً بالحاجة إلى تفتيش هاتف زوجها أو الاطلاع على كلماته السرية، معتبرة أن مثل هذه التصرفات تعكس غياب الثقة بين الشريكين.

كما أوضحت أنها لا تجد أي مشكلة في وجود صديقات مقرّبات لزوجها، مؤكدة أن العلاقات الإنسانية الطبيعية يجب ألا تكون سبباً للشك أو الخلاف، ما دام الاحترام والثقة متبادلين بين الطرفين.

وأثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً بين المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين رأوا في حديثها نموذجاً للنضج العاطفي واحترام الخصوصية الفردية، ومعارضين اعتبروا أن الثقة وحدها لا تكفي للحفاظ على استقرار العلاقات الزوجية.

وتُعرف جوبسي أوزاي وباريش أردوتش بأنهما من أكثر الثنائيات التركية حفاظاً على خصوصية حياتهما العائلية، إذ يحرصان على إبقاء تفاصيل منزلهما وابنتهما بعيداً عن الأضواء قدر الإمكان.

وكان الثنائي قد تصدّر حديث الجمهور خلال شهر أيار/مايو الماضي بمناسبة عيد الأم العالمي، بعدما شاركا متابعيهما لحظات عائلية دافئة جمعتهما بابنتهما “جان آسيا”. ونشرت جوبسي مقطع فيديو تضمن صوراً عفوية مع طفلتها، بينما كان الحدث الأبرز سماع صوت الصغيرة للمرة الأولى بشكل واضح، الأمر الذي حظي بتفاعل واسع من الجمهور.

من جانبه، احتفى باريش أردوتش بزوجته بهذه المناسبة عبر مجموعة صور بالأبيض والأسود وثّقت لحظات عائلية خاصة داخل منزلهما، في خطوة نادرة لاقت إعجاب المتابعين الذين أشادوا بالعلاقة المتينة التي تجمع الثنائي وحرصهما الدائم على حماية خصوصية أسرتهما الصغيرة.