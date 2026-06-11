لأول مرة في تاريخ السينما العربية.. 7Dogs ينطلق في ٢٢ دولة حول العالم

دبي - فريق التحرير: يواصل فيلم 7Dogs ترسيخ حضوره كواحد من أبرز الإنتاجات السينمائية العربية ذات الطابع العالمي، مع توسيع نطاق عرضه ليشمل مجموعة جديدة من دور السينما العالمية خلال شهر يونيو الجاري، في خطوة تعكس الزخم الذي حققه الفيلم منذ انطلاقه، والاهتمام المتزايد الذي يحظى به من دور العرض والموزعين في مختلف أنحاء العالم. ويأتي هذا التوسع بعد النجاح الجماهيري الذي سجله الفيلم في الدول العربية، ليواصل رحلته نحو جمهور أوسع عبر أسواق سينمائية تمتد من أوروبا وأمريكا الشمالية إلى آسيا وأستراليا.

وتشمل خطة التوسع الجديدة عرض الفيلم في المغرب اعتبارًا من ١٧ يونيو، وأستراليا ونيوزيلندا وبولندا وفنلندا والنرويج والسويد اعتبارًا من ٢٥ يونيو، فيما ينطلق عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وسويسرا، والنمسا، وإيرلندا، واليونان، والدنمارك، وتركيا اعتبارًا من ٢٦ يونيو. كما يستعد الفيلم للانطلاق في الصين والهند وباكستان خلال الفترة المقبلة، إلى جانب بدء عرضه في سوريا وفلسطين اعتبارًا من ١١ يونيو، ليواصل بذلك الوصول إلى جمهور جديد في عدد من أبرز الأسواق السينمائية حول العالم.

ويحظى الفيلم بحضور واسع في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيُعرض في ١٥ ولاية هي: نيويورك، ونيوجيرسي، وفرجينيا، وواشنطن العاصمة، وميشيغان، وإلينوي، وتكساس، وفلوريدا، وكاليفورنيا، وأريزونا، وأوهايو، وبنسلفانيا، وجورجيا، وماساتشوستس، ونورث كارولاينا، في واحدة من أكبر خطط التوزيع الدولي لفيلم عربي خلال الفترة الأخيرة.

ويُعد 7Dogs من أكبر المشاريع السينمائية العربية، إذ جرى تصويره في مدينة الرياض ضمن إنتاج ضخم جمع نخبة من نجوم السينما العربية والعالمية، يتقدمهم كريم عبدالعزيز وأحمد عز، إلى جانب مونيكا بيلوتشي وسلمان خان وسنجاي دوت وناصر القصبي. وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق حول مهمة معقدة تجمع بين عميل في الإنتربول وأحد أعضاء عصابة “7Dogs” لمواجهة شبكة إجرامية مرتبطة بتجارة المخدرات، في عمل يجمع بين الطابع العربي والمعايير العالمية.

ويمثل التوسع الدولي للفيلم محطة جديدة في مسيرته، بعد النجاح الذي حققه في دور العرض العربية، حيث تجاوزت إيراداته ١٥.١٥ مليون دولار، مع بيع ١.٩٧ مليون تذكرة خلال أسبوعين فقط من عرضه. كما يعكس هذا الانتشار اتساع نطاق حضور الإنتاجات العربية في الأسواق الدولية، وقدرتها على الوصول إلى جمهور متنوع عبر عدد من أبرز الوجهات السينمائية حول العالم، في خطوة تعزز مكانة الأعمال العربية ذات الإنتاج الضخم على خارطة صناعة السينما العالمية.