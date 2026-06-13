تصرّف غير متوقّع امام الكاميرات… ديميت أوزدمير تُثير ضجّة من على متن يخت فاخر

دبي - فريق التحرير: بعد موسم مزدحم بالأعمال، توجهت الممثلة ديميت أوزدمير إلى بودروم لقضاء عطلتها. وجاءت هذه الإجازة بعد انتهاء عرض مسلسلها “حلم أشرف”، حيث انطلقت في جولة بحرية على متن يخت برفقة أصدقائها.

وخلال قضاء وقتها تحت أشعة الشمس وفي أجواء البحر، جالت أوزدمير في خلجان بودروم وظهرت أمام عدسات الكاميرا. كما شوهدت وهي تقضي بعض الوقت على هاتفها داخل اليخت، وتبادل الحديث والضحك مع أصدقائها، إلى جانب التقاط صور تذكارية.

ولفتت الفنانة الأنظار عندما لاحظت وجود الصحفيين، حيث قامت بالتحية لهم ولوّحت بيدها بابتسامة. وظهرت أوزدمير طوال عطلتها بحالة من الاسترخاء والسعادة، فيما تبيّن أن اليخت الفاخر الذي استأجرته تبلغ كلفة إيجاره اليومي نحو ٧٥ ألف ليرة تركية.

ومن المتوقع أن تواصل النجمة التركية إجازتها في بودروم لفترة إضافية خلال الموسم الصيفي.