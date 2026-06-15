بالفيديو: طفل تولغا ساريتاش يسرق الأضواء في حفل توقيع كتاب إنجين أكيوريك

دبي - فريق التحرير: في لفتة مليئة بالدفء والصداقة الحقيقية، خطف النجم التركي تولغا ساريتاش وزوجته زينب مايروك الأنظار خلال حضورهما حفل توقيع الكتاب الجديد للنجم إنجين أكيوريك، الذي يحمل عنوان “بلا اسم”. (http://www.instagram.com/p/DZmyP0GoP_S/)

ولم تكن المفاجأة في حضور تولغا فحسب، بل في اصطحابه ابنه الصغير “علي”، ليشارك إنجين فرحة إطلاق كتابه الجديد، وسط تفاعل واسع وإشادة كبيرة من الحضور وعشاق النجمين.

وشهد اللقاء مواقف عفوية وطريفة جمعت الأصدقاء، إذ توجّه تولغا إلى طفله علي وهو يقرّبه من إنجين قائلاً: “كم أنت محظوظ يا فتى! تعال، هيا أمسك الكتاب… انظر هنا!”. ليردّ إنجين أكيوريك، بملامح يملؤها التأثر والإعجاب بالصغير، قائلاً: “ما شاء الله!”. ثم تبادل النجمان عناقاً حاراً عكس عمق الصداقة التي تجمعهما بعيداً عن الكاميرات.

وشهد حفل التوقيع، الذي أُقيم في مكتبة D&R، إقبالاً جماهيرياً كبيراً من محبي أكيوريك الذين احتفوا بإطلاق كتابه “بلا اسم”. ولم يقتصر الحدث على الجانب الأدبي والفني فحسب، بل تجسدت فيه الإنسانية بأبهى صورها، إذ أعلن النجم التركي تبرعه بكامل عائدات وحقوق ملكية الكتاب لصالح جمعية “دار الشفقة”، دعماً لتعليم الأطفال الأيتام والمحتاجين، وهي خطوة لاقت احتراماً وتقديراً واسعين في الشارعين التركي والعربي.

وعلى هامش الحفل، حرص أكيوريك على لقاء وسائل الإعلام والتحدث باقتضاب عن مشاريعه الفنية المقبلة، معبّراً عن امتنانه العميق لكل زملائه ومحبيه الذين تواجدوا لدعمه في هذه المحطة الثقافية المهمة.