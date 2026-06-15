بعد اتهامها بإهانة تايلور سويفت.. سيلينا غوميز تخرج عن صمتها

دبي - فريق التحرير: ردّت الفنانة سيلينا غوميز على الادعاءات التي زعمت أنها أساءت إلى صديقتها المقرّبة تايلور سويفت، من خلال تعليق اعتبره البعض ساخراً عقب فوز فريق نيويورك نيكس في إحدى مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA).

وكتبت غوميز عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام”: “استيقظت هذا الصباح على عدد كبير من الرسائل. لن أُهين أصدقائي أبداً، وما كتبته لم يكن إهانة بأي شكل من الأشكال”.

وأضافت موضحة: “كان تعليقي مجرد رد فعل على الصورة الأولى في المنشور”، في إشارة إلى تعليقها بكلمة “LOL” على صورة ظهرت فيها تايلور سويفت برفقة الممثلة ماريسكا هارغيتاي، وهما تحتفلان بالمباراة الرابعة مرتديتين ملابس فريق نيويورك نيكس.

وتابعت سيلينا: “لقد راهنت مع أصدقائي على نتيجة المباراة. الأصدقاء الذين ذكرتهم في المحادثة التي نشرتها. لقد خسرت الرهان، وكنت أمزح فقط مع أصدقائي الذين كانوا يشجعون الفريق المنافس. صدّقوا أو لا تصدّقوا، لدي أصدقاء آخرون في حياتي، رغم أن البعض يفترض العكس دائماً”. وختمت رسالتها قائلة: “وفي النهاية… إنها مجرد مباراة كرة سلة”.

وكانت سيلينا غوميز قد أعربت، عقب المباراة الرابعة من نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عن حزنها لخسارة فريق سان أنطونيو سبيرز، في وقت كانت فيه تايلور سويفت تحتفل بالفوز من مقاعد المشاهير في صالة ماديسون سكوير غاردن.

وكتبت غوميز آنذاك تعليقاً على صورة قديمة لها بقميص فريق سبيرز: “سعيدة من أجل نيويورك، لكن قلبي حزين قليلاً…”.

وأضافت في منشور آخر: “أحترم اللعبة كثيراً. تهانينا لكل من يمثل فريقه. يا لها من عودة رائعة. من المضحك كيف أصبح البعض فجأة من المشجعين المتحمسين”.

وأثار هذا التعليق الأخير موجة من التكهنات بين المتابعين، إذ اعتقد البعض أنها كانت تلمّح إلى تايلور سويفت، خاصة أن الأخيرة ليست من مواليد نيويورك، بل وُلدت في ولاية بنسلفانيا ونشأت في ولاية تينيسي، رغم ظهورها بين أبرز المشاهير الداعمين لفريق نيويورك نيكس خلال المباراة.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت، قبل ساعات من انطلاق المباراة، بأن تايلور سويفت ستحضر اللقاء برفقة عدد من أصدقائها، حيث كشف مصدر مقرّب أنها “من أكبر مشجعي فريق نيويورك نيكس، وكانت حريصة على التواجد في المدرجات لدعم الفريق”.