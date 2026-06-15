نجم تركي ينجو من حريق مروع في فندق إقامته ببرلين

دبي - فريق التحرير: ​تعرض المطرب التركي الشهير سيركان كايا، لموقف عصيب، إثر اندلاع حريق مفاجئ داخل الفندق الذي يقيم فيه بالعاصمة الألمانية برلين وذلك خلال تواجده هناك لإحياء حفل غنائي.

​وكان كايا قد التقى بجمهوره ومحبي الموسيقى في برلين يوم الثالث عشر من يونيو الجاري في فندق “جي دبليو ماريوت”، حيث احتفل معهم بإطلاق أغنيته الجديدة (لا أعرف)، إلا أن الأجواء الاحتفالية تحوّلت إلى حالة من الذعر عقب اندلاع النيران في إحدى غرف الفندق الذي يقيم فيه.

ومع انطلاق صافرات الإنذار في أرجاء المبنى، هرعت طواقم الإنقاذ وتم إخلاء الفندق بالكامل بشكل مفاجئ وعاجل.

​ورصدت عدسات الكاميرات النجم التركي، برفقة أعضاء فريقه الموسيقي وهم يقفون أمام مبنى الفندق عقب النزول الاضطراري، حيث ظهرت عليهم علامات الصدمة جراء الحادث المفاجئ.

في سياق متصل، أكدت مصادر مقربة من الفنان أنه وفريقه بخير ولم يصابوا بأذى، ومن المقرّر أن يغادر كايا، العاصمة الألمانية عائداً إلى إسطنبول يوم غدٍ للاطمئنان واستئناف نشاطه الفني.