بالفيديو والصور: نيكي ميناج تخطف الأنظار في البيت الأبيض.. وترامب يمدحها علنًا

دبي - فريق التحرير: واصلت مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج حضورها اللافت في فعاليات البيت الأبيض، بعدما حظيت بإشادة خاصة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مأدبة غداء أُقيمت في حديقة الورود يوم الإثنين في السادس من يوليو.

وخلال كلمته، قدّم ترامب ميناج قائلاً: “لدينا أيضاً امرأة تحظى باحترام كبير، وهي جذابة للغاية ورائعة، وصديقة عظيمة لما أسميه المنطق السليم، وليس المحافظة. إنها شخصية رائعة، وتحظى باحترام الجميع، وتمتلك موهبة حقيقية: نيكي ميناج.”

وعاد الرئيس لاحقاً إلى مخاطبة ميناج أثناء حديثه عن إدارة المشروعات الصغيرة، قائلاً: “يسمونها المشروعات الصغيرة يا نيكي، لكن عندما تجمعها كلها، ربما تصبح أكبر من أي بنك في العالم، أليس كذلك؟”

من جهتها، شاركت ميناج متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من زيارتها للبيت الأبيض، وأطلقت على يومها هناك وسم “#WhiteHouseBarbie”، كما نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تلتقط صورًا إلى جانب لوحة تحمل صورة التوقيع الآلي (Autopen) التي علّقها ترامب بدلًا من صورة جو بايدن، في خطوة اعتُبرت سخرية من الرئيس السابق. (http://www.instagram.com/p/Dae7sU2oxst/)

وتُعد ميناج من أبرز الشخصيات الفنية الداعمة لترامب خلال ولايته الثانية، إذ سبق أن شكرته في خطاب ألقته أمام الأمم المتحدة بشأن أعمال العنف الديني في نيجيريا، مشيدة بقيادته وجهوده في حماية المسيحيين ومكافحة التطرف.

كما عبّرت في ديسمبر الماضي، خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لمنظمة Turning Point USA، عن إعجابها بالرئيس الأميركي، قائلة: “أكنّ للرئيس كل الاحترام والإعجاب. ربما لا يعلم ذلك، لكنه منح الكثير من الناس الأمل.”

وأعلنت ميناج كذلك دعمها لبرنامج “البطاقة الذهبية” (Gold Card) للهجرة، الذي أطلقته إدارة ترامب، ويمنح تأشيرة إقامة للراغبين في الاستثمار داخل الولايات المتحدة، وفق شروط مالية وإجراءات تدقيق مشددة.