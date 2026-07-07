حبٌ تركي يجتاح مدينة إيطالية… هذا ما جرى مع أوزجي غوريل وسيركان تشاي أوغلو

دبي - فريق التحرير: احتل الثنائي التركي أوزجي غوريل وسيركان تشاي أوغلو صدارة المشهد خلال مشاركتهما في فعاليات مهرجان Italian Global Series Festival في مدينة ريميني الإيطالية، حيث استقبلهما الجمهور بحفاوة كبيرة عكست شعبيتهما الواسعة خارج تركيا.

وبعد ظهورهما كضيفي شرف في حفل افتتاح المهرجان، التقيا مجددًا بعشرات المعجبين الذين قدموا من مدن إيطالية مختلفة للمشاركة في جلسة حوارية خاصة أُقيمت داخل إحدى القاعات التاريخية في ريميني.

وشهد اللقاء تفاعلًا لافتًا، إذ قوبلت تصريحات أوزجي غوريل وسيركان تشاي أوغلو بالتصفيق المتكرر، فيما حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية معهما وسط أجواء مليئة بالحماس والمحبة.

وخلال الجلسة، تحدث الثنائي عن مسيرتهما الفنية، كما أجابا عن أسئلة تناولت حياتهما الشخصية، والنجاح العالمي الذي تحققه الدراما التركية، قبل أن يختتما مشاركتهما بإجراء سلسلة من المقابلات مع وسائل الإعلام الإيطالية، التي أولت حضورهما اهتمامًا كبيرًا.