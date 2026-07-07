أراس بولوت إينملي يؤجل “نتفليكس” ويختار “معلّم الخير” أولاً

دبي - فريق التحرير: في تحول مفاجئ ومثير، حسم الممثل التركي أراس بولوت إينملي ترتيبات مشاريعه الفنية المقبلة مع شركة الإنتاج الرائدة Ay Yapım، حيث تبدلت أولويات جدول أعماله ليأتي مشروعه التلفزيوني الجديد في مقدمة خططه، مؤجلاً خطوته نحو منصة نتفليكس إلى مرحلة لاحقة.

وفي التفاصيل، قرر النجم التركي التركيز أولاً وبشكل كامل على مشروعه التلفزيوني المرتقب الذي يحمل اسماً مبدئياً “معلّم الخير”، والمقرر عرضه عبر شاشة Kanal D.

ويأتي هذا القرار رغبةً منه في التواصل مع الجمهور الواسع من خلال قصة إنسانية عميقة ومؤثرة، حيث سيجسّد أراس شخصية المعلم “رفيق”، وهو معلّم من ذوي الهمم (ضمن طيف التوحّد)، ويرصد العمل طريقة تعامله مع محيطه ضمن إطار اجتماعي مختلف. والمسلسل من كتابة الثنائي أونور كورألب وداملا كورألب.

وبعد الانتهاء من تصوير وترتيبات مشروعه التلفزيوني، سيتجه أراس بولوت نحو عمله المخصص لمنصة نتفليكس العالمية، والذي يحمل عنوان “الطريق إلى المنزل”.

وكانت قد انتشرت للنجم التركي، منذ فترة، صور من كواليس هذا العمل الغامض الذي يتم تصويره في محافظة بيلجيك التركية، تحت إدارة المخرج أونور سايلاك، حيث يجسّد فيه دور أب تنقلب حياته رأساً على عقب إثر حادث غامض. ويُعد العمل من المشاريع المنتظرة التي يترقبها الجمهور بحماس عبر المنصة الرقمية خلال الفترة المقبلة.