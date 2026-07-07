بعد وصفه بعبارات مسيئة.. مبابي يرد على برلمانية باراغواي بكلمات نارية

دبي - فريق التحرير: شنّ قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي هجومًا حادًا على عضوة مجلس الشيوخ في باراغواي سيليستي أماريا، واصفًا إياها بأنها “امرأة حقيرة”، وذلك عقب تصريحات اعتُبرت عنصرية ومسيئة بحقّه بعد مواجهة المنتخبين في منافسات كأس العالم، وفقًا لما نقلته صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

وكان مبابي قد قاد المنتخب الفرنسي إلى التأهل للدور ربع النهائي، بعدما سجل ركلة جزاء حاسمة منحت “الديوك” الفوز على باراغواي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت في فيلادلفيا.

وبحسب تقرير “ذا غارديان”، نشرت السيناتور سيليستي أماريا تدوينة مطولة عبر منصة “إكس”، وصفت فيها مبابي بأنه “كاميروني مستعمَر يحاول يائسًا تقديم نفسه كفرنسي”، كما نعتته بعبارات مسيئة، مضيفة أنه كان ينبغي على لاعبي باراغواي “صفعه” بعد نهاية المباراة.

ولم يتأخر رد قائد المنتخب الفرنسي، إذ أصدر بيانًا شديد اللهجة لم يقتصر فيه على الدفاع عن نفسه، بل أكد احترامه للاعبي منتخب باراغواي، قائلًا: “السيدة سيليستي أماريا، أنتِ امرأة حقيرة ولا تستحقين منصبكِ. أنتِ لا تمثلين باراغواي، ذلك البلد الذي قاتل بشغف وشرف طوال البطولة.”

وأضاف مبابي: “بسبب طيشكِ وعنصريتكِ الوقحة، نسي العالم المسيرة والجهد التاريخي الذي قدمه لاعبو منتخبك خلال كأس العالم، ليتم تسليط الضوء على شخص غير كفوء يقدم أسوأ صورة ممكنة عن بلده. لن أسمح أبدًا لأشخاص مثلها بنشر الكراهية والعنصرية حول العالم.”

من جهته، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اتخاذ خطوات قانونية رسمية ضد البرلمانية، مؤكدًا عزمه رفع دعوى جنائية، واصفًا تصريحاتها بأنها “مستهجنة تمامًا وغير مقبولة”.

وجاء في بيان الاتحاد: “هذه التصريحات جنائية ومرفوضة، ويجب مقاضاة من أدلى بها هنا وفي كل مكان. يقوم الاتحاد الفرنسي بإحالة الأمر إلى النيابة العامة تمهيدًا لبدء الإجراءات القانونية. هذه الكلمات تجلب العار لمن يقولها ولمن ينشرها. لاعبو المنتخب الوطني يمثلون فرنسا، وبلدنا هو من يتعرض للإهانة.”