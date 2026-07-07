وفاة المغنية البريطانية لورين بينيت عن عمر ٣٧ عامًا… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: توفيت المغنية البريطانية لورين بينيت، إحدى الأصوات المشاركة في أغنية “Party Rock Anthem” الشهيرة لفرقة LMFAO، عن عمر ناهز ٣٧ عاماً.

وأعلنت فرقتها السابقة G.R.L. نبأ وفاتها عبر حسابها على إنستغرام، وجاء في البيان: “ببالغ الحزن نعلن وفاة حبيبتنا لورين. قلوبنا محطمة، ولا يمكننا أن نصف مدى أهميتها بالنسبة إلينا.”

ولم يكشف البيان عن سبب الوفاة، كما لم يعلّق ممثلو بينيت على الأمر حتى الآن.

وتُعد أغنية “Party Rock Anthem”، التي صدرت عام ٢٠١١، واحدة من أنجح الأغاني في التاريخ، إذ صنفتها Billboard في المرتبة الخامسة بين أكثر الأغاني نجاحاً على الإطلاق، بعدما تصدرت قائمة Hot 100 لمدة ستة أسابيع، كما ظهرَت بينيت في الفيديو كليب الخاص بها، الذي تجاوز عدد مشاهداته ٢.٥ مليار مشاهدة على يوتيوب.

وفي عام ٢٠١٤، انضمت بينيت إلى فرقة البوب G.R.L.، التي أُطلقت كنسخة جديدة من The Pussycat Dolls، إلى جانب المغنيات بولا فان أوبن، ناتاشا سلايتون، سيمون باتل، وإيمالين إسترادا.

ومن أبرز أعمال الفرقة أغنية “Ugly Heart” التي صدرت عام ٢٠١٤، كما شاركت في أغنية “Wild Wild Love” للمغني Pitbull في العام نفسه.

وانفصلت فرقةG.R.L. عام ٢٠١٥، بعد وفاة العضوة سيمون باتل منتحرة.

كما شاركت لورين بينيت في أداء أغانٍ ضمن الموسيقى التصويرية لفيلمي “Date Night” و”21 Jump Street”.

واختتمت فرقةG.R.L. بيانها بالقول: “سنظل نعتز إلى الأبد بالحب والضحكات والذكريات التي منحتنا إياها. لقد لامست روحها الجميلة حياة الكثيرين، وستبقى محبوبة ومفتقدة دائماً.”