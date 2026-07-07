بعد غياب عامين.. بيونسيه تعود بأغنية وراءها حكاية غير متوقعة

دبي - فريق التحرير: في مفاجأة فنية مميزة، طرحت الفنانة بيونسيه، الفيديو الغنائي الرسمي لأحدث أعمالها بعنوان “Morning Dew (Donk)”، لتنهي بذلك فترة غياب عن الإصدارات المنفردة استمرت عامين، وتُشعل حماس ملايين المعجبين حول العالم.

وفي التفاصيل، أطلقت بيونسيه الأغنية بالتزامن مع مناسبتَين مميزتَين؛ عيد الاستقلال الأميركي والذكرى السنوية العشرين لألبومها الشهير “B’DAY”.

وجاء هذا الإصدار بمثابة انطلاقة لعدٍّ تنازلي يمتد لـ٦٠ يوماً وصولاً إلى يوم ميلادها المقبل، حيث سيتم إعادة إصدار ألبوم “B’DAY” بنسخة خاصة احتفالاً بهذه المناسبة.

وكُتبت الأغنية بتعاون فني جمع بين بيونسيه وكل من فاريل ويليامز وذا دريم وداريوس ديكسون.

وأُرفقت الأغنية بفيديو كلمات (Lyric Video) بالأبيض والأسود، يعتمد على لقطات أرشيفية كلاسيكية من إخراج كليف واتس، الذي سبق أن صوّر غلاف بيونسيه الشهير لمجلة Sports Illustrated Swimsuit عام ٢٠٠٧.

أما عن قصة الأغنية، فقد كشف البيان الصحفي الصادر عن شركة باركوود إنترتينمنت أن العمل ليس جديداً بالكامل، بل يعود إلى حقبة ألبوم بيونسيه الذي حمل اسمها عام ٢٠١٣. وبعد تسريب الأغنية عام ٢٠٢٣ وتحقيقها انتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، قررت النجمة إصدارها رسمياً كهدية خاصة لجمهورها المخلص المعروف باسم “BeyHive”.

وتأخذ الأغنية المستمع في رحلة عاطفية تمزج بين الرومانسية والإيقاع الحيوي، إذ تبدأ بأجواء هادئة قبل أن تتصاعد تدريجياً لتعكس مشاعر الحب والارتباط العميق، مستخدمةً عبارات شاعرية تستحضر تفاصيل لحظات الصباح الخاصة.

وتُعد “Morning Dew (Donk)” أول إصدار منفرد لبيونسيه منذ ألبومها الريفي الشهير “Cowboy Carter” الصادر في مارس/آذار ٢٠٢٤، والذي حقق نجاحاً تاريخياً وقادها للفوز بجائزة ألبوم العام في حفل غرامي ٢٠٢٥، بعد سنوات طويلة من الترشيحات المتكررة دون تحقيق هذه الجائزة المرموقة.

وبهذا الإصدار، تؤكد بيونسيه مجدداً قدرتها على تحويل الأعمال غير المنشورة والأغاني المسرّبة إلى أحداث فنية عالمية تستقطب اهتمام الجمهور وتعيدها بقوة إلى صدارة المشهد الموسيقي.