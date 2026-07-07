مقتل نجمة تيك توك بإطلاق نار في فلوريدا.. نهاية مأساوية لشابة الـ٢١ عامًا

دبي - فريق التحرير: لقيت المؤثرة ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي الأميركية بريانا جونسون، المعروفة باسم “دريم دول بري”، مصرعها إثر تعرضها لإطلاق نار أثناء مغادرتها إحدى الحفلات في ولاية فلوريدا الأميركية، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عالمية.

وفي تفاصيل الحادثة، أفادت شرطة مدينة ميرامار بأن الضحايا كانوا يستقلون سيارة رياضية فاخرة من نوع “لامبورغيني” باللون الأخضر الفسفوري، قرابة الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الأحد، عندما تعرضوا لوابل من الرصاص. وأظهرت التحقيقات الأولية أن السيارة قطعت مسافة قصيرة بعد الهجوم قبل أن تنحرف عن مسارها وتصطدم بالطريق.

وأوضحت السلطات الأمنية أن سيارة سيدان بيضاء اقتربت من جهة السائق عند أحد التقاطعات، قبل أن يطلق من بداخلها النار بكثافة باتجاه سيارة اللامبورغيني، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

وسارعت قوات الشرطة إلى موقع الحادث بعد تلقي بلاغ عبر نظام رصد إطلاق النار الآلي، حيث عثرت على السيارة وقد اصطدمت بلوحة إرشادية. وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفيات قريبة في حالة حرجة، قبل أن تعلن الشرطة لاحقًا وفاة بريانا جونسون متأثرة بجراحها.

من جهته، قال ديلريش موس، رئيس شرطة ميرامار، إن المحققين يعملون على تحديد ما إذا كان المشتبه بهم قد تتبعوا الضحايا قبل تنفيذ الهجوم، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية تفيد بأن السيارة كانت هدفًا لهجوم متعمد، فيما لا تزال دوافع الجريمة قيد التحقيق.

وأضاف أن المعلومات المتوفرة حول المشتبه به لا تزال محدودة، وعلى الرغم من امتلاك الأجهزة الأمنية أوصافًا أولية للمنفذ، فإن هويته لم تُحدد بشكل نهائي حتى الآن.

يذكر أن الراحلة بريانا جونسون، التي غيبها الموت عن عمر ناهز ٢١ عاماً، قد حققت شهرة واسعة عبر منصّات التواصل الاجتماعي واكتسبت شعبية جارفة بفضل أغنيتها الشهيرة “بيند أوفا” التي تحولت إلى تريند واسع الانتشار عبر تطبيق تيك توك، حيث تخطى عدد متابعيها حاجز ٣٧٠ ألف متابع على تيك توك، بالإضافة إلى أكثر من ٨٥ ألفاً على منصّة “إنستغرام”.