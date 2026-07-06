شكرا لقرائتكم خبر تأشيرة الباقات" تعزز تجربة السفر إلى المملكة وتفتح آفاقاً جديدة لنمو السياحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخطو المملكة خطوة جديدة نحو تطوير تجربة الزائر مع إطلاق المرحلة التجريبية لخدمة تأشيرة الباقات السياحية، التي تتيح للزائر المؤهل الحصول على التأشيرة السياحية ضمن باقة سفر متكاملة، في إطار توجه يستهدف تبسيط إجراءات السفر وتعزيز جاذبية الوجهة السعودية أمام الأسواق الدولية.

وتجمع الخدمة في عملية حجز واحدة بين تذاكر السفر والإقامة في مرافق ضيافة سياحية مرخصة وترتيب إصدار التأشيرة إلكترونياً، مع إمكانية إضافة الفعاليات والتجارب والأنشطة السياحية، بما يقلل الإجراءات التي يمر بها الزائر ويمنحه تجربة أكثر ترابطاً وسهولة منذ التخطيط للرحلة وحتى الوصول إلى المملكة.

وتبدأ قيمة الباقات من أربعة آلاف ريال، مع اشتراط ألا تقل مدة الرحلة عن يومين، فيما يمكن أن تشمل الباقة الواحدة ما يصل إلى أربعة عشر مسافراً، الأمر الذي يمنح العائلات والمجموعات مرونة أكبر في تنظيم رحلاتها والاستفادة من تجربة سفر متكاملة.

ويجري تطبيق الخدمة خلال المرحلة التجريبية على الزوار القادمين من الهند، وباكستان، وبنغلاديش، وإندونيسيا، ومصر، والأردن، والمكسيك، عبر مقدمي خدمات السفر والسياحة المعتمدين، تمهيداً للتوسع في تطبيق المبادرة خلال المراحل المقبلة.

ولا يقتصر أثر المبادرة على تحسين تجربة الزائر، بل يمتد إلى تعزيز دور القطاع الخاص في صناعة السياحة، من خلال تمكين شركات السفر والسياحة من تقديم منتجات أكثر تكاملاً تجمع خدمات الحجز وإجراءات التأشيرة ضمن باقة واحدة، بما يزيد جاذبية البرامج السياحية ويشجع الزوار على إطالة مدة الإقامة وخوض مزيد من التجارب السياحية.

وتأتي المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التي أطلقتها المملكة لتسهيل الوصول إليها، وأسهمت في دعم النمو المتسارع للقطاع السياحي، حيث استقبلت المملكة أكثر من 29 مليون زائر وافد من الخارج خلال عام 2025، في انعكاس للجهود الرامية إلى ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

ويمثل إطلاق خدمة تأشيرة الباقات السياحية خطوة جديدة في مسار تطوير القطاع السياحي، إذ يجمع بين التحول الرقمي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتبسيط إجراءات السفر، بما يرسخ نموذجاً أكثر تكاملاً لرحلة الزائر، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل المملكة واحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم.