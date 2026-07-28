بالفيديو: بعد سنوات على طلاق ريتشارد غير وسيندي كروفورد… ولدَاهما يجتمعان معاً في هوليوود

دبي - فريق التحرير: خطف هومر غير، نجل النجم الأميركي ريتشارد غير، وكايا غيربر، ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، الأنظار خلال حضورهما العرض الأول لمسلسل The Shards في لوس أنجلوس، في ظهور أعاد إلى الأذهان قصة الحب التي جمعت والدَيهما، والتي كانت من أشهر العلاقات في هوليوود خلال أوائل التسعينيات. (http://www.instagram.com/p/DbU3xlDoJxt/)

ولم يكن هذا الظهور مجرد لقاء بين ابنَي نجمَين عالميَين، بل جمع أيضاً بين ابنَي زوجَين سابقَين؛ إذ تزوج ريتشارد غير من سيندي كروفورد عام ١٩٩١، واستمر زواجهما أربع سنوات قبل أن ينفصلا بالطلاق عام ١٩٩٥، ليواصل كل منهما حياته ويؤسس عائلة جديدة.

فأنجبت سيندي كروفورد لاحقاً طفلين، هما بريسلي وكايا غيربر، من زوجها رجل الأعمال راندي غيربر، بينما أصبح هومر غير الابن الأكبر لريتشارد غير من زوجته الثانية، قبل أن يُرزق النجم الهوليوودي لاحقاً بطفلين آخرين من زوجته الحالية.

وجاء لقاء كايا وهومر على السجادة الحمراء احتفالاً بالعرض الأول لمسلسل The Shards، العمل الجديد للمخرج والمنتج ريان مورفي، وهو مسلسل تشويق نفسي مقتبس من الرواية الأكثر مبيعاً للكاتب بريت إيستون إليس.

وقد خطف الثنائي الأنظار بحضورهما، في مشهد أعاد إلى الواجهة واحدة من أشهر الزيجات في هوليوود، رغم أنهما ينتميان اليوم إلى عائلتَين مختلفتَين.

ويجسد “هومر غير” في المسلسل شخصية روبرت مالوري، الطالب الغامض الذي يصل إلى مدرسة خاصة مرموقة في لوس أنجلوس مطلع ثمانينيات القرن الماضي، ليتزامن ظهوره مع سلسلة جرائم يرتكبها قاتل متسلسل يُعرف باسم The Trawler، يستهدف المراهقين الأثرياء في المدينة.

أما كايا غيربر، فتؤدي دور سوزان رينولدز، إحدى أفراد مجموعة الأصدقاء النافذين الذين يجدون أنفسهم متورطين في أحداث غامضة.

ولاقى انضمام هومر وكايا إلى العمل ترحيباً واسعاً، إذ يأتي بعد أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء زواج والدَيهما، اللذين شكّلا بين عامي ١٩٩١ و١٩٩٥ واحداً من أشهر ثنائيات هوليوود. واليوم، يجتمع ابناهما للمرة الأولى على الشاشة في أحد أكثر الأعمال الدرامية المنتظرة.

وكان الجمهور قد حصل في وقت سابق من هذا الشهر على أول نظرة ترويجية للمسلسل، ظهرت فيها كايا وهومر داخل حوض سباحة في صورة فنية لاقت تفاعلاً واسعاً.

وبينما رسخت كايا غيربر مكانتها كعارضة أزياء وممثلة من خلال مشاركاتها في American Horror Story وPalm Royale، يواصل هومر غير شق طريقه في عالم التمثيل بعيداً عن الأضواء، ويُعد The Shards أبرز أدواره التمثيلية حتى الآن.

ومن المقرر أن يبدأ عرض مسلسل The Shards في ٥ آب/أغسطس عبر شبكة FX، وسط ترقب واسع من الجمهور، لا سيما أنه يحمل توقيع ريان مورفي ويستند إلى واحدة من أبرز روايات التشويق النفسي في السنوات الأخيرة.