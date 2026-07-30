دبي - فريق التحرير: أعلنت فرقة الكي-بوبBTS قرارها عدم تقديم ألبومها المرتقب “ARIRANG” للترشح إلى جوائز غرامي ٢٠٢٧.
وجاءت هذه الخطوة احتجاجاً على استحداث أكاديمية التسجيلات فئة جديدة بعنوان “أفضل أداء لموسيقى البوب الآسيوي” (Best Asian Pop Music Performance)، وهو تصنيف اعتبرته الفرقة شكلاً من أشكال تقسيم الموسيقى على أساس الهوية الجغرافية أو اللغة.
ونشر أعضاء الفرقة بياناً موحداً عبر حساباتهم الرسمية على إنستغرام، جاء فيه: “لقد قررنا عدم تقديم أعمالنا للترشح لجوائز غرامي هذا العام. نأمل أن تُسمع موسيقانا وتُحب كما هي، بدلاً من أن يتم تقسيمها حسب المنطقة أو اللغة.”
وتسلّط هذه المقاطعة الضوء مجدداً على الجدل المستمر بشأن آلية تصنيف أكاديمية التسجيلات للأعمال الموسيقية القادمة من خارج النطاق الأنغلو-أميركي، إذ يرى عدد كبير من الفنانين والمتابعين أن استحداث فئات مخصصة لمناطق جغرافية معينة قد يحدّ من فرص هذه الأعمال في المنافسة على الجوائز الرئيسية.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار مفاجئ من BTS… الفرقة تقاطع جوائز “غرامي ٢٠٢٧” لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.