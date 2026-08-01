بعد الحكم بإدانته… تعديل جديد على موعد خروج ديدي من السجن

دبي - فريق التحرير: أُفيد بأن موعد الإفراج المتوقع عن نجم الموسيقى شون “ديدي” كومبس قد تم تقديمه مجدداً، إذ تُظهر سجلات السجناء الفيدرالية حالياً أن تاريخ خروجه من السجن هو ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٨، أي قبل نحو شهر من الموعد التقديري السابق.

ويأتي هذا التحديث بعد فترة قصيرة من ورود تقارير عن تورّط كومبس في مشاجرة داخل السجن في مؤسسة FCI Fort Dix في ولاية نيوجيرسي، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، ونقله لفترة إلى وحدة السكن الخاصة في المنشأة، المعروفة باسم “الحفرة”.

ولم يعلن المسؤولون بشكل رسمي أسباب التغييرات المتكررة في موعد الإفراج عن كومبس، والذي تغيّر عدة مرات منذ صدور الحكم بحقه.

وجاء حكم السجن بحق مؤسس شركة “Bad Boy Records”بعد محاكمة استمرت سبعة أسابيع في عام ٢٠٢٥، بتهمة الاتجار بالجنس، حيث وجدته هيئة المحلفين في نيويورك مذنباً بموجب “قانون مان”، في تهمتين تتعلقان بنقل أفراد عبر الولايات لممارسة الدعارة، بالإضافة إلى خمس سنوات من المراقبة بعد الإفراج وغرامة مالية قدرها خمسمائة ألف دولار.