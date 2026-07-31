من إيطاليا إلى لندن… مفاجأة غير متوقعة تستقبل سيلينا غوميز في موقع التصوير

دبي - فريق التحرير: عادت النجمة الأميركية سيلينا غوميز إلى موقع تصوير الموسم السادس من مسلسل “Only Murders in the Building” في لندن، بعد أيام من احتفالها بعيد ميلادها الـ٣٤ برفقة زوجها بيني بلانكو في إيطاليا.

وظهرت سيلينا بمعنويات مرتفعة أثناء وصولها إلى موقع التصوير، حيث استقبلها عدد كبير من المعجبين الذين حرصوا على التقاط الصور معها، قبل أن تبدأ تصوير مشاهد جديدة من العمل.

وارتدت سيلينا، التي تؤدي شخصية مابل مورا، معطفاً باللون العنابي مع تنورة قصيرة وجوارب طويلة وحذاء طويل، ضمن مشاهد تحمل أجواء فصل الخريف.

كما شوهدت الممثلة تينا فاي في موقع التصوير، والتي تجسد شخصية سيندا كانينغ، مقدمة بودكاست شهير متخصص في قصص الجرائم الحقيقية.

ويُعد مسلسل “Only Murders in the Building”، الذي انطلق عام ٢٠٢١، واحداً من أنجح الأعمال الكوميدية والغامضة، إذ تدور أحداثه حول ثلاثة جيران تجمعهم هواية متابعة بودكاست الجرائم الحقيقية، قبل أن يجدوا أنفسهم يحققون في جرائم قتل تقع داخل المبنى السكني الفاخر الذي يعيشون فيه في نيويورك.

وحصد المسلسل إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، كما نال العديد من الترشيحات لجوائز كبرى، من بينها ترشيح لجائزة إيمي عن فئة أفضل مسلسل كوميدي.

وعلى صعيد آخر، تستعد سيلينا لخوض واحدة من أكثر خطواتها جرأة في مسيرتها الفنية، إذ أفادت تقارير بأنها انضمت إلى المشروع السينمائي الجديد للمخرج برادي كوربيت، وهو فيلم للكبار فقط (X-Rated)، في تحول لافت بعيداً عن الصورة التي اشتهرت بها منذ أيامها على قناة ديزني.

وكانت سيلينا قد احتفلت بعيد ميلادها الـ٣٤ الأسبوع الماضي في إيطاليا برفقة زوجها بيني بلانكو، حيث شاركت مجموعة من الصور بإطلالات صيفية. كما تناول الثنائي العشاء في مطعم Trattoria Della Santa بمدينة بولونيا، وأشاد مالك المطعم ريكاردو ليلي بأخلاقهما، مؤكداً أنهما كانا ودودين للغاية وأغرقا فريق العمل بالثناء على الطعام والخدمة.