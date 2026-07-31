بالصور: كاتي بيري وجاستن ترودو يخطفان الأنظار بلحظات رومانسية على الشاطئ

دبي - فريق التحرير: يبدو أن علاقة الفنانة كاتي بيري ورئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو تزداد قوة، بعدما ظهرا في عطلة صيفية رومانسية في مدينة سانت تروبيه الفرنسية، حيث تبادلا القُبلات والعناق في أجواء مليئة بالانسجام.

والتُقطت صور للثنائي خلال استمتاعهما بوقتهما في منتجع Club 55 الشهير على الريفييرا الفرنسية في ٢٩ يوليو، حيث ظهرا وهما يسبحان في مياه البحر الأبيض المتوسط، ويتناولان المشروبات معاً، قبل أن يتبادلا قبلة داخل المياه.

وظهرت كاتي بيري، البالغة من العمر ٤١ عاماً، بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت ملابس بحرية باللون البني نسّقتها مع حقيبة من القش، بينما اختار ترودو، البالغ ٥٤ عاماً، سروال سباحة باللون الأخضر العسكري، مع إظهار الوشم على ذراعه.

كما أظهرت الصور الثنائي وهما يستمتعان بلحظات هادئة على الشاطئ، حيث جلسا متقاربين على كراسٍ مغطاة بالمناشف في الظل، ووضعت كاتي ذراعها حول كتف ترودو في مشهد عفوي.

وكانت العلاقة بين كاتي بيري وجاستن ترودو قد بدأت تثير الاهتمام في يوليو ٢٠٢٥، بعد ظهورهما معاً خلال عشاء في مدينة مونتريال، حيث كشفت مصادر حينها عن وجود “انسجام فوري” بينهما.

وتأكد ارتباطهما لاحقاً في أكتوبر من العام نفسه، بعد ظهورهما في موعد رومانسي خلال عرض كباريه في Crazy Horse Paris، حيث أشارت مصادر إلى أن العلاقة بينهما جدية وتتطور بشكل واضح.

ومنذ ذلك الوقت، شوهد الثنائي معاً في مناسبات عدة، بينها مهرجان كوتشيلا، ومنتدى دافوس الاقتصادي، ومهرجان تريبيكا السينمائي، وسط تقارير تفيد بأنهما يحاولان إنجاح علاقتهما رغم انشغالاتهما وبُعد المسافات بينهما.

يُذكر أن كاتي بيري كانت قد انفصلت عام ٢٠٢٥ عن خطيبها السابق الممثل أورلاندو بلوم، بعد علاقة طويلة أثمرت عن ابنتهما ديزي دوف البالغة من العمر ٥ سنوات، فيما أعلن جاستن ترودو وزوجته السابقة صوفي غريغوار انفصالهما عام ٢٠٢٣ بعد زواج استمر ١٨ عاماً، ولديهما ثلاثة أبناء.