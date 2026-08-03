منتجة “سبايدر مان” حذّرت توم هولاند وزندايا من الوقوع في الحب… لكن النهاية كانت زواجًا

دبي - فريق التحرير: كشفت إيمي باسكال، منتجة فيلم “Spider-Man: Brand New Day”، أنها طلبت من النجمَين توم هولاند وزندايا عدم الدخول في علاقة عاطفية أثناء تصوير سلسلة Spider-Man، إلا أن الثنائي تجاهل تلك النصيحة وانتهى بهما الأمر إلى الزواج.

وفي حديثها مع “بي بي سي”، أوضحت “باسكال” أن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها بطلا “سبايدر مان” في الحب، مشيرة إلى أن الثنائي توبي ماغواير وكيرستن دانست ارتبطا خلال تصوير أفلامهما، كما عاش أندرو غارفيلد وإيما ستون قصة حب أيضاً، مضيفة: “بيتر باركر وإم جي يقعان في الحب دائماً، ولا يمكن فعل شيء حيال ذلك”.

وانضم هولاند وزندايا إلى عالم “سبايدر مان” عام ٢٠١٧ مع فيلم Spider-Man: Homecoming، وسرعان ما انتشرت شائعات ارتباطهما، قبل أن يؤكدا علاقتهما بصورة غير مباشرة بعد انتشار صور رومانسية لهما عام ٢٠٢١.

وفي عام ٢٠٢٥، أثارت زندايا الجدل بعدما ظهرت بخاتم ألماس في يدها اليسرى خلال حفل غولدن غلوب، قبل أن تتأكد لاحقاً أنباء خطوبتهما، ثم كشف منسق أزياء زندايا، Law Roach، في وقت سابق من هذا العام أن الثنائي أقاما حفل زفاف سري بعيداً عن الأضواء.

كما علّق هولاند في مقابلة مع مجلة Esquire UK على الصور المفبركة بالذكاء الاصطناعي التي زعمت توثيق حفل زفافهما، مازحاً بأن أفراد عائلته لم يحتاجوا إلى أي توضيح لأنهم “كانوا جميعاً هناك”.

وكان هولاند قد أكد في تصريحات سابقة أن علاقته بزندايا تُعد جزءاً خاصاً من حياتهما، وأنهما يحرصان على إبقائها بعيدة عن الأضواء، مشدداً على أنها لا تخص الجمهور ولا ترتبط بمسيرتهما المهنية.