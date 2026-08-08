نجمة واحدة فقط ستتربع على عرش أفضل ممثلة تركية…تعرفوا على المرشّحات

دبي - فريق التحرير: اشتدت المنافسة بين أبرز نجمات الشاشة التركية، بعد الإعلان رسميًا عن قائمة المرشحات لجائزة “أفضل ممثلة لعام ٢٠٢٦”، التي سيتم إعلان الفائزة بها خلال حفل توزيع جوائز Pop Golden Awards.

وأثار الإعلان تفاعلًا واسعًا بين الجمهور والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء والترشيحات بين دعم النجمات المفضلات، تقديرًا لأدائهن وأعمالهن الدرامية الأخيرة.

وتضم القائمة نخبة من أبرز الأسماء اللامعة في الدراما التركية، وهن: عفراء ساراتش أوغلو، هاندا أرتشيل، سيماي بارلاس، أوزجي ياغيز، ديميت أوزديمير، سينام أونسال، يامور يوكسل، جيمري أردا، بيرجي أكالاي، وميني ديميرتاش.

وتُعد جوائز Pop Golden Awards من الفعاليات الفنية التي تسلط الضوء على الإنجازات المتميزة في مجالات الفن والترفيه، وتحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، ولا سيما من عشاق الدراما التركية في الوطن العربي، الذين بدأوا بالمشاركة بكثافة في التصويت ودعم نجماتهم المفضلات للوصول إلى منصة التتويج.