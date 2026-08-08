بعد الإعلان عن عودته في رمضان المقبل.. مفاجأة جديدة في “نيللي وشريهان٢”

دبي - فريق التحرير: تستعد الشقيقتان دنيا وإيمي سمير غانم لإشعال المنافسة الدرامية مبكرًا، بعد الإعلان رسميًا عن التحضير للجزء الثاني من مسلسلهما الكوميدي الشهير “نيللي وشريهان”، لتكونا من أوائل النجمات اللاتي حجزن مقعديهما في السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٧ في مصر.

ويعكف صنّاع العمل حاليًا على التجهيزات الأولية لإعادة تقديم واحدة من أنجح الثنائيات الكوميدية وأكثرها ارتباطًا بالجمهور.

وعلى الصعيد الموسيقي، بدأ الموزع الموسيقي محمد النابلسي العمل فعليًا على الجوانب الاستعراضية والغنائية للمسلسل، مؤكدًا في تصريح لـ”القاهرة٢٤” بدء التحضيرات، وقال: “بدأت دنيا سمير غانم بالفعل التحضير لأغاني مسلسل “نيللي وشريهان٢” برفقتي، للمشاركة في موسم رمضان ٢٠٢٧”.

وأضاف: “لم يتم تحديد العدد النهائي للأغاني حتى الآن، ولكننا في خضم جلسات العمل والتحضيرات المكثفة”.

من جهته، سبق أن أعلن المنتج أحمد السبكي العودة الرسمية للمسلسل، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، مشيرًا إلى أن العمل يمر حاليًا بمرحلة كتابة الحلقات.

وكشف السبكي عن مفاجآت تخص قائمة الأبطال، قائلًا: “نقوم بكتابة الحلقات حاليًا، وسنعلن عن كافة التفاصيل قريبًا، حيث وقّع بالفعل أربعة أبطال أساسيين على عقود انضمامهم للعمل، بالإضافة إلى أن الأحداث ستشهد ظهور العديد من ضيوف الشرف البارزين خلال الحلقات”.

ولا يقتصر نشاط دنيا وإيمي سمير غانم على الدراما التلفزيونية فحسب، بل تعيشان حالة من النشاط الفني على أكثر من مستوى.

فعلى الصعيد السينمائي، وقّعت دنيا مؤخرًا عقد بطولة فيلم جديد، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة.

أما على خشبة المسرح، فتحضّر دنيا لمفاجأة مسرحية كبيرة تعيدها للوقوف إلى جانب شقيقتها إيمي سمير غانم، في عرض مرتقب في مصر. وكان المخرج خالد جلال قد شارك كواليس التحضيرات عبر حسابه على “فيسبوك”، وعلّق بحماس: “قريبًا بإذن الله… مسرح جميل.. لا قوة إلا بالله”.

يُذكر أن الجزء الأول من مسلسل “نيللي وشريهان” عُرض عام ٢٠١٦، وحقق شعبية واسعة، والعمل من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي، وشارك في بطولته نخبة من نجوم الكوميديا، أبرزهم محمد سلام ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وسلوى خطاب ومحمد ثروت.