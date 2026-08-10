بالصور: “على مقام الغابة” أمسية موسيقية ساحرة في بلدة بتخنيه

دبي - فريق التحرير: أحيت الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق- عربية أمسية موسيقية تحت عنوان “على مقام الغابة” ضمن سلسلة الحفلات الصيفية الكبرى ٢٠٢٦ للمعهد الوطني العالي للموسيقى برئاسة المؤلفة الموسيقية د.هبة القواس في بلدة بتخنيه المتن الأعلى وذلك بالتعاون مع رابطة آل أبو الحسن. بين أحضان الطبيعة وتحت أشجار الصنوبر كان الموعد مع الأوركسترا تحت قيادة المايسترو أندريه الحاج وغناء جوزيف عيسى حيث أمتع الموسيقيون الجمهور بباقة من المعزوفات والأغنيات الّتي أضفت أجواءً من السحر والإبداع.

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