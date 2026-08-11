دور جديد ينتظر ديميت أوزدمير في الموسم المقبل.. فهل توافق؟ إليكم التفاصيل

دبي - فريق التحرير: تستعد الشاشة التركية لاستقبال عمل درامي جديد بعنوان “صانعات القبعات”، وهو مسلسل تاريخي اجتماعي يغوص في حقبة زمنية سابقة، ليروي حكاية امرأة تتحدى واقعها المعقد وتخوض رحلة كفاح لتصنع نجاحها الخاص.

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة ريفية هادئة تُدعى “عائشة”، تنقلب حياتها رأسًا على عقب بالتزامن مع فترة “ثورة القبعة”. ومن قلب الظروف الاجتماعية القاسية، تخوض عائشة رحلة مليئة بالكفاح والتحديات، قبل أن تبدأ مسيرة مهنية جديدة تتوج بنجاح لافت، يجعل منها اسمًا بارزًا وأيقونة في عالم الموضة. وقد تم ترشيح الممثلة التركية ديميت أوزدمير لتجسيد شخصية “عائشة”.

ويتولى إنتاج العمل شركة O3 Medya برئاسة سانر أيار، فيما يتولى نجاتي شاهين كتابة السيناريو، وتُجرى حاليًا مفاوضات مع المخرج عمر أتاي لتولي مهمة الإخراج.

ومن المنتظر عرض المسلسل عبر قناة NOW التركية، على أن تنطلق أولى حلقاته في يناير/كانون الثاني المقبل. وفي الوقت الحالي، يواصل فريق العمل اختيار بقية أعضاء طاقم التمثيل، بالتزامن مع التحضيرات الخاصة بالديكورات والأزياء التي تتناسب مع الحقبة الزمنية التي تدور فيها الأحداث.