مهرجان الجونة السينمائي يعلن شراكة استراتيجية مع مهرجان زيورخ السينمائي

دبي - فريق التحرير: أعلن مهرجان الجونة السينمائي (GFF) ومهرجان زيورخ السينمائي (ZFF) إطلاق شراكة استراتيجية تتيح لهما التعاون في مجموعة من الجوانب الفنية والتنظيمية، إلى جانب تعزيز حضور كل منهما داخل مجتمع السينما الدولي.

ويُسلَّط الضوء على هذه الشراكة الجديدة من خلال العرض العالمي الأول للفيلم الوثائقي «الدلافين: لقاءات قريبة» (DOLPHINS – MY CLOSE ENCOUNTERS)، خلال الدورة الثانية والعشرين من مهرجان زيورخ السينمائي، المقرر إقامتها في الفترة من ٢٤ سبتمبر/أيلول إلى ٤ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦.

ويتناول الفيلم رحلة عالمة الأحياء البحرية السويسرية أنجيلا زيلتنر وأبحاثها التي امتدت لعقود حول الدلافين في البحر الأحمر، على أن يشهد عرضه الأول في منطقة الشرق الأوسط ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، المقرر إقامته في الفترة من ١٥ إلى ٢٣ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦، على بُعد أميال قليلة من السواحل التي بدأت فيها أبحاث المخرجة.

مهرجانان… ورؤية استراتيجية مشتركة

وقال كريستيان يونجن، المدير التنفيذي لمهرجان زيورخ السينمائي: «يعرف سميح ساويرس مهرجان زيورخ السينمائي منذ سنوات طويلة، وقد أجرينا خلال الفترة الماضية العديد من النقاشات الملهمة حول الاستراتيجيات والرؤى. واليوم، ننتقل بهذه العلاقة إلى مستوى جديد من خلال توحيد جهود المهرجانين».

وأضاف: «تحقق هذه الشراكة مكاسب متبادلة حقيقية؛ إذ يمكننا من خلالها مساعدة مهرجان الجونة السينمائي في الوصول إلى المزيد من الأفلام والمواهب، بينما يقدم لنا المهرجان خبراته ودعمه اللوجستي القيّم، ويساعدنا على اكتساب رؤى جديدة وفهم أعمق للمشهد السينمائي في أفريقيا والشرق الأوسط. ونحن متحمسون للتعاون مع مهرجان حيوي وسريع التطور مثل مهرجان الجونة».

من جانبه، قال المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي: «يمكن للأفلام أن تكون أدوات بالغة التأثير في تبادل الأفكار، وتعزيز التفاهم الثقافي، وترسيخ الفهم المتبادل بين الشعوب من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «تشكل المهرجانات السينمائية مساحة تجمع صنّاع الأفلام والعاملين في قطاع السينما والجمهور، حيث يلتقون لتبادل الأفكار واكتساب فهم أعمق للآخر من خلال قوة السرد السينمائي. وستسهم الشراكة بين مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان زيورخ السينمائي في إنشاء مساحة سينمائية ممتدة عبر قارتين، تتيح لصنّاع الأفلام والجمهور بناء روابط حقيقية تقودهم إلى فهم أعمق لثقافات وتواريخ ورؤى شعوب الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا».

وبفضل شبكة قوية من الشراكات، أصبح مهرجان زيورخ السينمائي واحدًا من أسرع المهرجانات الأوروبية نموًا، كما اختارته صحيفة «الغارديان» مؤخرًا ضمن أفضل عشرة مهرجانات سينمائية في أوروبا. ويُشار إليه كثيرًا بوصفه «تورونتو أوروبا»، بعدما رسخ مكانته كمنصة للعروض الأوروبية الأولى لأهم الإنتاجات السينمائية العالمية، وهو اليوم ثاني أكبر مهرجان سينمائي في الدول الناطقة بالألمانية.

ولن تقتصر الشراكة الجديدة على توسيع شبكة الشراكات الدولية لمهرجان زيورخ السينمائي، بل ستوفر أيضًا لمهرجان الجونة السينمائي منصة أوسع للوصول إلى المبدعين، وتعزز التواصل والتعاون بين صنّاع الأفلام في الشرق الأوسط وأفريقيا ونظرائهم في أوروبا.

وقال أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، تعليقًا على الشراكة: «على مدار عشر سنوات، عمل مهرجان الجونة السينمائي بلا كلل على توفير منصة لصنّاع الأفلام في منطقتنا للتعاون وإنتاج أعمال تنقل قصصهم إلى العالم. كما حرصنا على إتاحة فرص لا تُحصى للمواهب الصاعدة لتطوير مهاراتها والتواصل مع كبار العاملين في صناعة السينما من مختلف أنحاء العالم. وتسهم هذه الشراكة مع مهرجان زيورخ في خلق المزيد من فرص التعاون والتكامل مع شركاء دوليين».

بدورها، قالت ريتا جويتج، مديرة مهرجان زيورخ السينمائي: «بناء الجسور الثقافية هو إحدى الوظائف الرئيسية للمهرجانات السينمائية. نريد أن نكون حلقة الوصل بين الأشخاص الذين يتشاركون الإيمان بقوة السينما، وأن نوظف الأفلام باعتبارها سفراء مؤثرين للتبادل الثقافي. وهذا تحديدًا ما تمثله هذه الشراكة الجديدة».

وعمليًا، سيتيح المهرجانان لكل منهما الوصول إلى شبكة الأفلام والمواهب التي يتعاون معها الطرف الآخر. وتمثل هذه الشراكة خطوة نحو تحقيق هدف طالما سعى إليه المهرجانان، يتمثل في بناء جسور ثقافية بين صنّاع الأفلام في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ونظرائهم في أوروبا.

ويتشارك المهرجانان القناعة بأن الاستقلالية والتعاون ليسا مفهومين متعارضين، بل عنصران أساسيان للعمل جنبًا إلى جنب مع الاستوديوهات الكبرى ومنصات البث العالمية ومجتمع السينما الدولي كشركاء متكافئين.

«الدلافين: لقاءات قريبة».. العرض العالمي الأول في زيورخ والمحطة التالية الجونة

يشكل الفيلم الوثائقي الطويل «الدلافين: لقاءات قريبة» أول إنتاج سينمائي يجمع المهرجانين ضمن هذه الشراكة، إذ يربط بين مدينتي زيورخ والبحر الأحمر من خلال قصة إنسانية وعلمية تدور في قلب الطبيعة.

ويتتبع الفيلم رحلة عالمة الأحياء البحرية السويسرية أنجيلا زيلتنر، التي أمضت سنوات في دراسة سلوك مجموعات الدلافين البرية في مياه البحر الأحمر بمدينة الجونة.

الفيلم من إخراج بارني ريفيل، وإنتاج شركة «سيلفرباك فيلمز» الرائدة عالميًا في إنتاج أفلام التاريخ الطبيعي، فيما يشارك كيث شولي منتجًا تنفيذيًا. وعلى مدار أكثر من ١٥ عامًا، رافقت أنجيلا الدلافين البرية في رحلات غوص متواصلة، لتنجح تدريجيًا في بناء نافذة نادرة على عالمها الخاص.

وما بدأ باعتباره دراسة علمية، تحول بمرور الوقت إلى رحلة شخصية عميقة، وجدت خلالها أنجيلا نفسها منجذبة إلى عالم الدلافين، في مواجهة سؤال جوهري: من كان يراقب الآخر حقًا؟

ويرصد فيلم «الدلافين: لقاءات قريبة» الرحلة العاطفية لأنجيلا بين العلم والحدس، وبين الشعاب المرجانية الاستثنائية للبحر الأحمر في مصر، كاشفًا عن سلوكيات مدهشة واكتشافات لافتة ورابطة استثنائية مع أحد أكثر الكائنات ذكاءً وغموضًا على كوكبنا.

وتُعد أنجيلا زيلتنر عالمة أحياء وحياة برية سويسرية وناشطة في مجال الحفاظ على البيئة، كما أنها مؤسسة ورئيسة «تحالف مراقبة الدلافين» (Dolphin Watch Alliance). وتحظى باعتراف دولي بفضل أبحاثها طويلة الأمد حول الدلافين البرية في شمال البحر الأحمر في مصر.

الصورة أعلاه من اليسار إلى اليمين: كريستيان يونجن، المدير التنفيذي لمهرجان زيورخ السينمائي، المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، ريتا جويتج، مديرة مهرجان زيورخ السينمائي، عمرو منسي، المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي.