بالفيديو: حفلة محمد رمضان في الساحل الشمالي تثير الجدل.. ازدحام شديد واتهام بالتحرّش وتدخل رمضان لإنقاذ فتيات

دبي - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفل محمد رمضان بالامس في الساحل الشمالي، أظهرت حالة من الازدحام والتدافع الشديد بين الجمهور، فيما تحدثت منشورات متداولة عن تعرّض عدد من الفتيات للتحرش الجماعي قبل تدخل محمد رمضان وايقاف الحفل طالباً من رجال الامن مساعدة الفتيات، وسط مشاهد أثارت قلقًا واسعًا بشأن سلامة الحاضرين .(http://www.instagram.com/p/DcDJIJZIneD/)

وأظهرت مقاطع أخرى تدخل عدد من الأشخاص لمساعدة الفتيات وإخراجهن من وسط الزحام، في حين بدت إحدى السيدات وهي تحاول حماية فتاة وسط التدافع. وقد أثارت هذه المشاهد تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع مطالبات بضرورة تشديد إجراءات التنظيم والتأمين خلال الحفلات الجماهيرية.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تكرار الجدل حول حفلات الساحل الشمالي، إذ شهدت بعض الفعاليات خلال الفترة الماضية ازدحامًا وفوضى وشكاوى مرتبطة بالتنظيم، ما أعاد طرح تساؤلات حول مسؤولية الجهات المنظمة في تأمين الجمهور، ولا سيما الفتيات، وضمان قدرتهم على الاستمتاع بالحفلات في أجواء آمنة.

وفي سياق متصل، تداول مستخدمون منشورًا يشيد بتصرف محمد رمضان خلال الحفل، مشيرين إلى أنه حرص على توسيع المساحة أمام الجمهور لمنع التدافع، وطلب من الحاضرين الانتباه إلى سلامة بعضهم البعض والخروج من مناطق الزحام بأمان.

وبينما تبقى صحة بعض التفاصيل المتداولة عبر مواقع التواصل بحاجة إلى تأكيد من الجهات المعنية، أعادت هذه المشاهد النقاش حول ضرورة تعزيز الأمن والتنظيم في الحفلات الكبرى، بما يضمن حق الجمهور في الترفيه ضمن أجواء آمنة ومحترمة.