برعاية وزارة الثقافة.. كفرسلوان تحتفي بالكاتبة سارة حاطوم أبي فرج وتوقّع كتابها “حين يعزف الناي ما نسيه الكمان”

دبي - فريق التحرير: برعاية وزارة الثقافة اللبنانية، أقامت بلدية كفرسلوان، مساء السبت ٢٢ آب/أغسطس ٢٠٢٦، حفل توقيع كتاب “حين يعزف الناي ما نسيه الكمان” للكاتبة والصحافية سارة حاطوم أبي فرج، الصادر عن منشورات منتدى شاعر الكورة الخضراء، وذلك بحضور عدد من الشخصيات والفعاليات من مختلف المجالات.

وتخلّل الحفل إلقاء كلمات بالمناسبة وتكريم عدد من الشخصيات، إلى جانب افتتاح المكتبة العامة في مبنى البلدية، حيث قدّمت رئيسة منتدى شاعر الكورة الخضراء مجموعة من إصدارات المنتدى للمكتبة، في خطوة تهدف إلى دعم الحركة الثقافية وتشجيع القراءة.

كما كرّمت جمعية الإنماء الاقتصادي الكاتبة والصحافية سارة حاطوم أبي فرج، وقدّمت لها درعًا تقديريًا، احتفاءً بإصدارها الأدبي وإسهاماتها في المجال الثقافي والإعلامي.

ويحمل الحفل أيضًا بُعدًا اجتماعيًا، إذ يعود جزء من ريع الكتاب لدعم المدرسة الوطنية – مدرسة كفرسلوان الرسمية، بما يعكس البعد الثقافي والإنساني لهذه المبادرة.

واختُتمت المناسبة بتوقيع سارة حاطوم أبي فرج نسخًا من كتابها للحاضرين، وسط أجواء احتفالية جمعت بين الأدب والثقافة ودعم المجتمع المحلي.