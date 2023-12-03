ستيلانتيس تفتتح أول مركز إقتصادي في إيطاليا بإستثمار 40 مليون يورو

دبي - كتب محمد فتوح - أفتتحت شركة ستيلانتيس N.V مركز SUSTAINera للاقتصاد الدائري رسمياً في مجمّع ميرافيوري في تورينو بإيطاليا ، ويأتي إطلاق المركز في إطار خطة شاملة لتحقيق طموحات الشركة في تعزيز الاقتصاد الدائري بما يتماشى مع نهج “360-degree” الذي يعتمد على استراتيجية “4R : إعادة التصنيع والصيانة وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير” ، سيوفر مركز الاقتصاد الدائري فرص عمل لـ 550 شخصاً بحلول عام 2025 باستثمار يبلغ 40 مليون يورو.

أهداف مركز ستيلانتيس الإقتصادي بإيطاليا

يهدف مركز الاقتصاد الدائري الحديث إلى إتاحة استخدام القطع والسيارات لأطول فترة ممكنة، أو جمع المكونات وإعادة تدويرها من خلال إعادة التصنيع وتفكيك السيارات التي انتهى عمرها الافتراضي وإعادة استخدامها في تصنيع السيارات وقطع الغيار الجديدة. وستشهد المرحلة الأولى تنفيذ أربعة أنشطة في مركز الاقتصاد الدائري بما يتماشى مع استراتيجية 4R مع إمكانية إضافة المزيد من الأنشطة في مراحل لاحقة :

• إعادة التصنيع: سيتم تفكيك المكونات المستخدمة أو التالفة أو التي تعاني من خلل مثل المحركات وناقل الحركة وبطاريات السيارات الكهربائية، ثم يتم تنظيفها وإعادة تصنيعها وفقاً لمواصفات تصنيع التجهيزات الأصلية دون أن تتأثر جودتها من أجل توفير قطع غيار مستدامة بأسعار معقولة تحمل اسم “SUSTAINera” ضمن قطع غيار ستيلانتيس. ومن المتوقع أن ينتج المركز أكثر من 50 ألف قطعة من خلال إعادة التصنيع بحلول عام 2025 وأن يزداد عددها إلى 150 ألف قطعة بحلول عام 2030.

• مركز الفرز (إعادة التصنيع، وإعادة التدوير): ستعتمد عمليات إعادة التصنيع وإعادة التدوير في المركز على 2.5 مليون قطعة تالفة بحلول عام 2025، وسيرتفع العدد إلى 8 ملايين قطعة بحلول عام 2030.

• تحديث السيارات (الصيانة، وإعادة التصنيع، وإعادة الاستخدام): ستتم صيانة السيارات من خلال تجديد مظهرها وتحديث الأجزاء الميكانيكية بالاعتماد على قطع جديدة أو معاد تصنيعها أو مستعملة ثم إعادة توفيرها من خلال برنامج “SPOTiCAR” للسيارات المستعملة المصنعة والذي تنفذه شركة ستيلانتيس د وشبكة المبيعات والخدمات التابعة لمركز “Stellantis &You”.

• تفكيك السيارات (إعادة التدوير، وإعادة التصنيع، وإعادة الاستخدام): يمكن إعادة تصنيع قطع السيارات بعد نهاية دورة حياتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها. وسيتم الاعتماد على قطع غيار التجهيزات الأصلية في مركز الاقتصاد الدائري والقطع التي يوفرها شريكنا B-Parts لتنفيذ عمليات إعادة الاستخدام في “SUSTAINera”.

وسيسهم مركز الاقتصاد الدائري فائق الأداء في تعزيز كفاءة المهام والمواد والعمليات وتحقيق التكامل فيما بينها .

وتركز ستيلانتيس على تعزيز قدراتها ومهارات موظفيها لتغيير نموذج الاستهلاك وتوفير نظام إيكولوجي ذكي ومتكامل من أجل الحد من الأثر البيئي وتحقيق هدف الشركة لكي تصبح شركة خالية من الكربون من خلال الوصول إلى صافي صفر كربون بحلول عام 2038 .

ستيلانتيس تفتتح أول مركز إقتصادي في إيطاليا بإستثمار 40 مليون يورو

افتتح المركز كلٌ من جون إيلكان رئيس مجلس إدارة ستيلانتيس، وكارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس حيث قاما بقص الشريط إيذاناً بالإطلاق. ويعكس افتتاح مركز الاقتصاد الدائري في مجمّع ميرافيوري ومركز تكنولوجيا البطاريات الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، التزام ستيلانتيس تجاه إيطاليا وتوفير فرص العمل فيها.

وقال كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس: “يعتمد مركز الاقتصاد الدائري على الكفاءات المميزة من أجل الارتقاء بعملياتنا إلى مركز رائد على مستوى القارة الأوروبية”. وأضاف: “مازال تركيزنا منصباً على عمليات استعادة المواد وإعادة استخدامها بشكل مستدام من خلال تنمية قدراتنا والاعتماد على التقنيات المبتكرة لتعزيز أدائنا. وندرك أن التزامنا بإعادة التصنيع والصيانة وإعادة الاستخدام والتدوير لن يسهم في الحفاظ على كوكبنا فحسب، بل سيعزز القيمة المالية لشركة ستيلانتيس من أجل بناء مستقبل مزدهر من خلال تحويل نموذج أعمال الإنتاج والاستهلاك في أقصر وقت ممكن”.

وفيما يخص هذا اللاستثمارالإضافي قال جون إيلكان، رئيس مجلس إدارة ستيلانتيس : ” تؤكد ستيلانتيس التزامها بتطوير الصناعة الإيطالية وتعزيز التنمية الاجتماعية لبناء مستقبل مشرق من خلال استثمارها في المركز بمدينة تورينو”. وأضاف: ” ويعكس مركز الاقتصاد الدائري التعاون بين ستيلانتيس وشركائها ومورديها في تنفيذ أفكارنا على أرض الواقع وتحقيق طموحاتنا المشتركة من خلال اعتماد خطة موحدة. ونهدف إلى جعل المركز مصنعاً نموذجياً لإنتاج قطع غيار السيارات يسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية”.

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مركز ستيلانتيس الجديد من ضمن خطوات Dare Forward 2030

واعتمدت شركة ستيلانتيس نهج الاقتصاد الدائري عند تجهيز الموقع من خلال استثمار قدره 40 مليون يورو. وتبلغ مساحة مركز الاقتصاد الدائري 73.000 متر مربع، منها 55.000 متر مربع تم استردادها من إحدى المنشآت التي لا يتم استخدامها بشكل كامل. كما أعادت ستيلانتيس تدوير أكثر من 5000 طن من المعادن التالفة لاستخدامها في إنشاء المركز بالاعتماد على تجهيزات وآلات تمت إعادة استخدامها من مواقع أخرى مما ساهم في الحد من التكلفة بنسبة 55% مقارنة بشراء آلات وتجهيزات جديدة. ويعمل في المركز حالياً 170 موظفاً يتمتعون بمهارات فائقة، ومن المتوقع أن يرتفه عدد الموظفين إلى حوالي 550 موظفاً بحلول عام 2025 .

ويسهم مركز الاقتصاد الدائري في تعزيز الإجراءات التي اتخذتها ستيلانتيس مؤخراً لدعم استراتيجية السيارات الكهربائية العالمية وتحقيق الحياد الكربوني بالإضافة إلى دعم أنشطتها الأساسية والتي تتضمن :

• التعاون مع شركة “أورانو” على تنفيذ المعالجة المسبقة ضمن عمليات إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية من أجل استعادة مواد الكوبالت والنيكل والليثيوم من السيارات منتهية الصلاحية والخردة من المصانع الكبيرة.

• إنشاء مشروع “SUSTAINera Valorauto SAS” المشترك مع شركة “غاللو” لإدارة السيارات التي انتهى عمرها الافتراضي.

• التعاون مع شركة Qinomicلتطوير عملية تحويل السيارات التجارية الخفيفة التي تعمل بالوقود إلى سيارات كهربائية. وتم إطلاق السيارة التجريبية (في 25 نوفمبر) في صالة عرض “Solutrans” في معرض “Euroexpo” بمدينة ليون في فرنسا.

• عقد شراكات استراتيجية لتوفير المواد الخام لبطاريات السيارات الكهربائية وتأسيس ستة مصانع كبيرة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.

• افتتاح أول مركز لتكنولوجيا البطاريات في مجمّع ميرافيوري لإجراء الاختبارات الداخلية وتطوير بطاريات السيارات الكهربائية.

وتعتبر وحدة أعمال الاقتصاد الدائري في ستيلانتيس واحدة من سبع وحدات أعمال تابعة للشركة تم الإعلان عنها في خطة “Dare Forward 2030” الاستراتيجية، وتهدف إلى تحقيق إيرادات تزيد عن 2 مليار يورو بحلول عام 2030.

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