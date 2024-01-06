شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إجراء القرعة الإلكترونية للحج السياحى والإعلان عن الفائزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى اليوم، السبت، القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج شركات السياحة.

سبق أن أكدت غرفة شركات السياحة، أن الشركات طرحت برامج حج تناسب كافة المستويات سواء بالحج البرى والاقتصادى الذى يستحوذ على النسبة الأعلى من تأشيرات الحج السياحى أو برامج حج الخمس نجوم والحج الفاخر.

وأوضحت الغرفة، أن تلك البرامج المتنوعة تمنح الحج السياحى ميزة كبيرة وتزيد من الفئات التى يستهدفها والتى تسعى للسفر من خلاله.

كما أوضحت الغرفة، أن ضوابط الحج السياحي هذا العام تلزم شركات السياحة بإبرام عقود تفصيلية مع المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحى على أن تشمل تلك العقود كافة التفاصيل المتعلقة برحلة الحج بكل تفاصيلها من حيث فنادق الإقامة ووسائل السفر والخدمات التي يتمتع بها الحاج في الأراضى المقدسة.

ذكرت الغرفة، أنه من ضمن مزايا الحج السياحى بخلاف خدماته المتميزة أن تنفيذ رحلاته تتم برقابة صارمة و لصيقة من وزارة السياحة والآثار من خلال لجان إشرافية طوال الرحلة تشارك فيها أيضا غرفة شركات السياحة وكل هذا لضمان استمرار نجاح وتميز الحج السياحى وتميز كافة الخدمات التى يؤديها إلى عملائه.

وناشدت الغرفة، جميع المواطنين الراغبين فى أداء الحج السياحى التقدم إلى شركات السياحة مباشرة سواء من خلال مقارها الرئيسة أو فروعها التى تنتشر بكافة ربوع مصر محذرة من التعامل مع الوسطاء والسماسرة فى الحج والذى يسبب مشاكل عديدة للمواطنين ويهدد حقوقهم ولا يضمن خدمات مريحة وسليمة خلال الحج.

قالت إن التعامل مع شركات السياحة مباشرة وبدون وسيط يضمن وضوح الرؤية للخدمات المقدمة الحاج و تعويضه عن أي قصور يتم بتلك الخدمات.