شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات فى مصر اليوم السبت 6 يناير 2024 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضروات في الأسواق، اليوم السبت، وسجل سعر الطماطم سعر بين 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطس من 6 إلى 11 جنيها، وتحرك سعر البصل بين 10 إلى 23 جنيها في سوق الجملة، والكوسة من 8 إلى 17 جنيها، والجزر 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا في سوق الجملة بين 7 إلى 11 جنيهًا، والباذنجان البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 2 إلى 3 جنيهات، والأبيض من 3 إلى 6 جنيهات، والفلفل الرومي 8 إلى 13 جنيهًا، والفلفل الحامي 6 إلى 10 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.

وبلغ سعر الملوخية من سعر 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي من 6 إلى 9 جنيهات، والبامية من 40 إلى 45 جنيهًا، والبسلة من 17 إلى 23 جنيها، والسبانخ 6 إلى 8 جنيهات.