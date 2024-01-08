السعودية تعتزم بيع سندات بحجم قياسي على 3 شرائح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم السعودية دخول أسواق الدين من خلال بيع سندات ذات حجم القياسي على 3 شرائح لآجال 6 و10 و30 عاما.

ونقلت وكالة «رويترز» أمس، عن نشرة آي. آر. إف. المعنية بتغطية أسواق رأس المال، أنه تم تحديد أسعار استرشادية مبدئية للشرائح الثلاثة عند نحو 115 و135 و195 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأمريكية.

ومن المقرر أن تصدر السعودية سندات دولارية مكونة من 3 أجزاء لتأمين تكاليف أقل بعد انخفاض عائدات سندات الولايات المتحدة منذ أكتوبر.

وأصدرت المكسيك وإندونيسيا وبولندا، نحو 25 مليار دولار من السندات في 2024.

وهذا يجعلها البداية الأكثر ازدحاما لعام على الإطلاق لإصدارات الديون المقومة بالدولار واليورو من الدول النامية.

وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرج.

واعتمد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2024، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

وأوضحت وزارة المالية في بيان حينها، أن الخطة تضمنت توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024 نحو 86 مليار ريال شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام الحالي.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي محفظة الديون بنهاية 2024 إلى 1.115 تريليون ريال.

وقالت الوزارة إن خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 تشمل تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية، بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2024م.

وأضافت «كما تشمل الخطة سداد أصل الدين المستحق خلال 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وكذلك استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية».

دخول أسواق الدين: