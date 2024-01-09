أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 9-1-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 9-1-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.770 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، والكابلات الكهربائية المصرية، وفتنس برايم للأندية الصحية، وجدوى للتنمية الصناعية، والدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تربح 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.770 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 131.8 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.56%، والعرب على 8.5%، واستحوذت المؤسسات على 26.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 118.7 مليون جنيه، 54.6 مليون جنيه، 89.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، 216.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 25589 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 31025 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10897 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 5811 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 8319 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 6554 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1489 نقطة.

وصعدت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الشمس للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات عدد 870 ألف سهم، 250 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 122.5 ألف سهم، 592.8 ألف سهم، على الترتيب، وباعت إدارة شركتا راية القابضة للاستثمارات المالية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 600 ألف سهم، 6 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، ومطاحن مصر الوسطى، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 593.5 ألف سهم، 332 سهم، 2100 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وحق اكتتاب شركة المشروعات الصناعية والهندسية 2 عدد 681 سهم، 680 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 6 آلاف سهم.

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، بيع المساهم هشام إبراهيم عبد المنعم النحاس، بيع عدد 7 ملايين سهم بسعر 0.375 جنيه بقيمة إجمالية 2.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 25.37% إلى 24%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

البنك المصري الخليجي

أعلن البنك المصري الخليجي، عن تحقيق إيرادات فوائد بلغت 12 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل إيرادات بلغت 8.2 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 46%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة من العمليات المستمرة 1.5 مليار جنيه مقارنة مع 845.8 مليون جنيه بنسبة نمو 75%.