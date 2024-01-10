شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الغرف التجارية: انضمام مصر للبريكس يفتح آفاقا جديدة للتجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مجلس إدارة الاتحاد ساهم في نجاح انضمام مصر للبريكس، حيث قدم دعمًا قويًا لجهود الحكومة المصرية في هذا الصدد، ونظم مجموعة من الفعاليات واللقاءات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول البريكس.

وشدد المكاوي على أن انضمام مصر للبريكس يمثل فرصة كبيرة للاقتصاد المصري، حيث سيفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات المصرية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وأوضح مصطفى المكاوي أن رجال الأعمال المصريين من المستوردين والصناع، يشاركون في البعثات التجارية إلى دول البريكس، والمؤتمرات المختلفة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وتلك الدول.

وأعرب المكاوي عن سعادته بنجاح انضمام مصر للبريكس، وتعهد بالاستمرار في العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول البريكس.

وكانت مصر قد انضمت إلى مجموعة البريكس في يناير 2024، تضم البريكس خمس دول ناشئة ذات اقتصادات قوية. يختلف البريكس عن باقي التنظيمات الاقتصادية، حيث يعقد قمم دورية وتنتقل الإدارة من دولة إلى أخرى كل عام.