شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جمسة للبترول وحياة كريمة لرفع كفاءة الوحدة الصحية بالزعفرانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية التي أطلقها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بهدف دعم وزيادة مساهمةِ القطاع في التنمية المجتمعية ولا سيما في المناطق الأولى بالرعاية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة جمسة للبترول ومؤسسة حياة كريمة،ويتضمن البروتوكول تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير الوحدة الصحية بقرية الزعفرانة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الصحة والسكان، وذلك في ضوء أهمية الوحدة الصحية التي تقوم بتقديم الخدمات الطبية لأهالي قرية الزعفرانة، وخدمة طريق السخنة - الغردقة .

وقع البروتوكول كل من المهندس محمد المليجي رئيس شركة جمسة للبترول، والجيولوجي عادل سماحة المدير العام والعضو المنتدب للشركة، والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وذلك بحضور كل من الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات القومية، والدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، والمهندس مدحت شعبان مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للمسئولية المجتمعية، والمهندس توفيق دياب و ديفيد توماس ممثلين عن شركة كايرون والمهندسة وسام صقر - المكتب الفنى لوزارة البترول والثروة المعدنية.

ويدعم البروتوكول المخطط تنفيذه خدمات طريق السخنة الغردقة ، الذى يعد من أهم الطرق الحيوية التي تقوم بخدمة السياحة الداخلية والخارجية، فضلاً عن توفير الأدوية والعلاجات الطبية المطلوبة للأهالي ومستقلي الطريق من خلال صيدلية الوحدة الصحية، وكذلك خدمة الحملات الطبية والتوعوية، ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين صحة المواطن.

وتأتى تلك المشروعات ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية بمختلف محافظات مصر.

ومن الجدير بالذكر أن قطاع البترول مستمر فى تنمية المجتمعات المحيطة عبر مشروعات اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية وأنه قام خلال الأعوام السابقة بتنفيذ العديد من مشروعات المسئولية المجتمعية في محافظة البحر الأحمر في مجالات الصحة والتعليم والتدريب وبناء القدرات وإعادة بناء وتأهيل عدد كبير من المنازل بقرى المحافظة.