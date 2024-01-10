3 تحالفات تفوز في منافسات رخص الكشف لمواقع تعدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية فوز 3 تحالفات في الجولة الرابعة من منافسات رخص الكشف عن المعادن، في مواقع (بئر عمق، وجبل الصهابية، وأم حديد)، ضمن مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع الذي يأتي تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، التي تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لقطاع التعدين بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أنه بناء على تقييم العروض المقدمة وفق المعايير التي تركزت على الجوانب الفنية وبرامج العمل والجوانب الاجتماعية، أظهرت النتائج فوز تحالف «شركة عجلان وإخوانه، وشركة نورينكو»، برخصة كشف موقع بئر عمق.

وفوز تحالف «شركة رويال رودز، وشركة ميم سين باء القابضة» برخصة كشف موقع جبل الصهابية. وفوز تحالف «شركة سمو وكويا سيلفر» برخصة كشف موقع أم حديد.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إصدار رخص الكشف وفق نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، والذي يُلزم جميع الشركات المتقدمة بطلبات الحصول على تراخيص التعدين المختلفة، بتقديم ما يثبت كفاءتها الفنية والتزامها بالمعايير الاجتماعية والبيئية، بما يحقق التنمية المستدامة في قطاع التعدين بالمملكة.

ويقع موقع «بئر عمق» التعديني الذي فاز فيه تحالف «شركة عجلان وإخوانه وشركة نورينكو»، في مدينة مهد الذهب غرب المملكة، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 187 كلم²، ويشمل رواسب معدنية من خامات النحاس والزنك، إذ سيتم التزام التحالف الفائز في هذا الموقع بإنفاق 110.5 ملايين ريال على أعمال الاستكشاف، إضافة إلى إنفاق 15 مليون ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المنطقة المجاورة للموقع، والإسهام في تدريب وتوظيف أبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة.

أما موقع «جبل الصهابية» التعديني الذي فاز به تحالف «شركة رويال رودز وشركة ميم سين باء القابضة»، فيقع في منطقة تثليث جنوب المملكة، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 283 كلم²، ويشمل رواسب معدنية من خامات الزنك والرصاص والنحاس، وسيتم الالتزام بإنفاق أكثر من 20.5 مليون ريال على أعمال الاستكشاف في هذا الموقع، و450 ألف ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المنطقة المجاورة للموقع، والإسهام في تدريب وتوظيف أبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة.

ويقع موقع «أم حديد» التعديني الذي فاز به تحالف «شركة سمو وكويا سيلفر»، بمنطقة عفيف وسط المملكة، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 246 كلم²، ويشمل رواسب معدنية من خامات الفضة والرصاص والنحاس والزنك، وسيلتزم التحالف وفق العرض المقدم بإنفاق 83 مليون ريال على أعمال الاستكشاف، وأكثر من 3 ملايين ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المنطقة المجاورة للموقع، والإسهام في تدريب وتوظيف أبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها ستستمر في طرح عمليات المنافسات التعدينية، بهدف تشجيع وتمكين الشركات الجديدة من المشاركة في المنافسات التعدينية القادمة.

كما تعمل على عملية تقييم مستمرة للمنافسات التعدينية، لضمان اختيار المنافس المناسب لتنفيذ أعمال الاستكشاف التعدينية، مع مراعاة أسس العدالة والشفافية في هذه المنافسات، مشيرة إلى أنها تعمل على كثير من المبادرات التي تهدف إلى تعظيم الأثر الاقتصادي خلال تطوير مسار الاستثمار التعديني، وتعزيز الاستثمار النوعي فيه، وضمان استثمار أكبر عدد من الشركات لتطوير المواقع الاستكشافية في المملكة، لتصبح من أهم الموارد الداعمة للصناعات الواعدة.

الفائزون: