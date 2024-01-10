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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، اجتمع مع وفد من صندوق الثروة السيادية السنغافوري. وناقش الاجتماع سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة وسنغافورة، واستكشاف الفرص الاستثمارية المحتملة، إضافة إلى آخر التطورات في الأسواق الناشئة.

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