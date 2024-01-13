تحالف أكوا باور ينفذ مشروعا لإنتاج الطاقة من الرياح بخليج السويس وجبل الزيت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع تحالف بقيادة شركة «أكوا باور» السعودية اتفاقية مع الحكومة المصرية، في القاهرة، لإنتاج الطاقة من الرياح، بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.1 جيجا وات، وباستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر الوزير المفوض عبدالرحمن الدهاس.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بجمهورية مصر الدكتور محمد الخياط، ونائب رئيس شركة «أكوا باور» لتطوير الأعمال في أفريقيا محمد حمدوش، والمدير الإقليمي لشركة «أكوا باور» في مصر، المهندس حسن أمين، والرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للمرافق داليا وهبة.

وأفاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، عقب توقيع الاتفاقية، أن المشروع يعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم، وسيسهم في خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتوفير نحو 840 ألف طن وقود سنويا، وتوفير الكهرباء لمليون وحدة سكنية في بلاده.

وأوضح الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة «أكوا باور» توماس بروستروم، أنه سيستخدم في المشروع أحدث تقنيات توربينات الرياح التي يصل ارتفاعها لنحو 220 م، لتكون الأعلى ارتفاعا في منطقة خليج السويس.

مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح بمصر