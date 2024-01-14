شكرا لقرائتكم خبر عن سعر السبيكة الذهب وزن 1 و5 و10 جرامات اليوم الأحد 14 يناير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث عدد كبير من القراء عن أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الأحد 14 يناير 2023، ويقدم الخليج 365 خدمة لنشر أسعار السبائك الذهب للأوزان المختلفة من 1 جرام وحتى وزن 100 جرام مصحوبة بأسعار مصنعيات السبائك الذهب في مصر 2024 حيث قامت شركات إنتاج السبائك الذهب برفع أسعار المصنعيات بنسبة تصل إلى 10% أسعار السبائك اليوم

أسعار السبائك اليوم سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3720 جنيها بدون مصنعية. سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 9300 جنيه. سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 18600 جنيه. سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 37200 جنيه. سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 74400 جنيه. سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 115692 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 186000 جنيه . سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 372000 جنيه.

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