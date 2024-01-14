eviq تؤسس محطات شحن سريع للمركبات الكهربائية في مجمعات روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مجموعة روشن - أحد المشاريع الكُبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة -، مذكرة تفاهم مع شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية «EVIQ»، لتسريع استخدام المركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المجمعات السكنية والعقارات التجارية التي تطورها روشن في جميع أنحاء المملكة.

ويشهد التعاون بين «روشن» و»EVIQ» أيضا إطلاق أول محطة شحن عمومي سريع للمركبات الكهربائية في المملكة في واجهة روشن في مدينة الرياض، ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تبادل الخبرات بين الجهتين لتطوير البنية التحتية والتقنيات الحديثة الداعمة لنشر استخدام المركبات الكهربائية على نطاق أوسع في المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفد جروفر، أن التعاون مع ’EVIQ‘ يأتي انطلاقا من حرص «روشن» على إنشاء بُنية تحتية متكاملة للمركبات الكهربائية وتنفيذ استراتيجيتها بتوفير تقنيات متطورة والتعاون مع الشركات الرائدة في القطاع، وقال «نفخر بأن أول منفذ شحن عمومي للمركبات الكهربائية من ’EVIQ‘ سيكون في واجهة روشن، الوجهة الفريدة التي تستقبل أكثر من 800,000 زائر شهريا شمال الرياض».

ونتطلع لزيادة التعاون وتوفير بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع مجتمعات روشن المتكاملة والمؤنسنة في المملكة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة EVIQ محمد قزاز «تشير الاتفاقية إلى توافق والتزام الشركتين بهدف مشترك يتمثل في تحسين جودة الحياة لمواطني المملكة، وستؤدي تقنية شحن السيارات الكهربائية المتطورة من شركة EVIQ، جنبًا إلى جنب مع التغطية الواسعة لمجتمعات ومرافق مجموعة ROSHN المتكاملة، إلى إنشاء شبكة واسعة النطاق من أجهزة الشحن عالية السرعة في مواقع استراتيجية حول المملكة، مما سيخلق تجربة إيجابية لمستخدمي السيارات الكهربائية، ويساعد على دعم أهداف المملكة العربية السعودية في تنمية وتيرة التحول نحو السيارات الكهربائية».

وتجسد شراكة «روشن» مع « EVIQ» طموحات مجموعة روشن في رفع سقف المنافسة في القطاع العقاري من خلال الابتكار وتطبيق مفاهيم الاستدامة والنزاهة.

وتعد المذكرة خطوة مهمة في جهود كل من «روشن» و»EVIQ» لتسريع استخدام المركبات الكهربائية والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية لرؤية المملكة 2030، ويهدف التعاون إلى توفير بنية تحتية مناسبة ودعم مشاريع روشن العقارية بمرافق شحن ذكية ومتكاملة لتعزيز سهولة استخدام المركبات الكهربائية.

وستفتح هذه الشراكة حقبة جديدة يتمتع فيها سكان الرياض وزوارها بسهولة ويسر التنقل، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع جودة البنية التحتية وزيادة نسبة المركبات الكهربائية التي تسير في طرق الرياض لتصل إلى 30%.