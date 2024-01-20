إطلاق برنامج الزمالة الدولية في التحكيم وتأهيل المحكمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامج «الزمالة الدولية في التحكيم وتأهيل المحكمين»، وهي زمالة معتمدة من المركز، وتهدف إلى مساندة حامليها من منتسبي البرنامج في الحصول على فرص عمل مجزية في مراكز التحكيم التجارية الدولية المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيز مهاراتهم في مجال إبرام اتفاقيات التحكيم الدولي وكشف الثغرات، وتوضيح المبادئ الأساسية لقواعد التحكيم الدولية وتطبيقاتها، إضافة إلى تعزيز تواجد محكمين خليجيين وعرب في مراكز التحكيم التجاري الدولي. وأعلن المركز أن برنامج الزمالة سينطلق بتاريخ 24 فبراير 2024 ويمتد لثلاثة أشهر بنظام الحضور عن بعد، ويتضمن مجموعة من الموضوعات الأساسية في مجال التحكيم التجاري، مثل مبادئ التحكيم التجاري، إجراءات التحكيم التجاري، وقوانين التحكيم التجاري، وأخلاقيات التحكيم التجاري.

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