شكرا لقرائتكم خبر «البحر الأحمر الدولية» تفتتح سانت ريجيس ثاني منتجعاتها الفاخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت شركة البحر الأحمر الدولية، المطورة لوجهتي «البحر الأحمر» و»أمالا»، منتجعها الثاني في وجهة البحر الأحمر «سانت ريجيس البحر الأحمر» بجزيرة أمهات البكر في بحيرة الوجه، مما يشكل ملاذا ساحرا للمسافرين المميزين.

ويتميز المنتجع بالشعب المرجانية المحيطة به والحياة البحرية المتنوعة والكثبان الرملية، كما تتميز المساحات الداخلية والمفروشات بتصاميمها المستوحاة من الطبيعة، ذات المنحنيات الناعمة والأشكال الحلزونية والأقمشة والخامات الطبيعية والمحسوسة، التي تعكس ألوان الصحراء الممزوجة بدرجات اللونين الأزرق والأخضر المستوحاة من التنوع البيئي، تبرز التصميمات الداخلية المعاصرة بقطع وخامات مصممة خصيصا للمنتجع بما في ذلك الأثاث والرخام والأعمال الخشبية.

ويقدم المنتجع مجموعة من الأنشطة الرياضية والصحية لتلبية احتياجات الضيوف، بما في ذلك صالة رياضية مجهزة بالكامل، وحمام سباحة خارجي كبير وبركة حيوية، وملاعب للتنس والبادل، بالإضافة إلى جلسات اليوغا عند شروق الشمس وغروبها.

وتعزز جلسات التدريب الخاصة والاستشارات الغذائية تجربة الرفاهية الشاملة للزائر.

بالإضافة لما سبق، يضمن منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر أن كل جانب من جوانب العطلة العائلية تم تصميمه بدقة من خلال برنامجها العائلي، مما يوفر تجربة لا تنسى وشاملة لجميع الضيوف.

ويظهر المنتجع المزج بين الفخامة والاستدامة والتراث المحلي بسلاسة. فمع افتتاح منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر تسعى الشركة لتقدم تجربة لا مثيل لها لضيوفها بالإضافة إلى إبراز جمال المملكة العربية السعودية.

وبهذا الافتتاح، تزيد الأصول التي قامت «البحر الأحمر الدولية» بتشغيلها إلى منتجعين بعد افتتاح أبواب منتجع «سيكس سنسز الكثبان الجنوبية» للضيوف العام الماضي.

ويمكن الوصول إلى هذه المنتجعات عن طريق أسطول النقل المستدام والطائرات المائية بعد الوصول إلى مطار البحر الأحمر الدولي الذي يستقبل الرحلات المحلية الآن، ويتم العمل حاليا لافتتاح منتجع «نجومه، ريتز - كارلتون ريزيرف»، إلى جانب 21 منتجعا جديدا خلال الـ 18 شهرا المقبلة في كل من وجهة البحر الأحمر وأمالا.

منتجعات تم افتتاحها:

سيكس سنسز الكثبان الجنوبية.

سانت ريجيس البحر الأحمر.

منتجعات سيتم افتتاحها قريبا: