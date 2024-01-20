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وأوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أن الدليل يتضمن مجموعة من قصص النجاح للجهات المحلية والعالمية في مجال إنشاء مراكز الابتكار، التي أسهمت في تأسيس الشركات الناشئة ودخولها إلى السوق، مما يسهم في خلق وظائف جديدة في السوق، من خلال توفير الأدوات والتقنيات اللازمة، والتدريب والتطوير وتقديم الاستشارات والإرشاد.
وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين بالاستفادة من الخدمات المقدمة زيارة موقع بوابة منظومة الابتكار التجاري الوطنية «فكرة».
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