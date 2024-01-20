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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت دليل تأسيس مراكز الابتكار التجاري، الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في فهم الخطوات اللازمة لإنشاء مراكز الابتكار، لما لها من أهمية في زيادة رأس مال الشركات الناشئة وتحفيز المبدعين للاستثمار في مشاريعهم الريادية، إلى جانب تقديم منتجات وحلول ابتكارية تسهم في حل بعض التحديات التي قد تواجه المستفيدين.

وأوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أن الدليل يتضمن مجموعة من قصص النجاح للجهات المحلية والعالمية في مجال إنشاء مراكز الابتكار، التي أسهمت في تأسيس الشركات الناشئة ودخولها إلى السوق، مما يسهم في خلق وظائف جديدة في السوق، من خلال توفير الأدوات والتقنيات اللازمة، والتدريب والتطوير وتقديم الاستشارات والإرشاد.

وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين بالاستفادة من الخدمات المقدمة زيارة موقع بوابة منظومة الابتكار التجاري الوطنية «فكرة».