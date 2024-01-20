شكرا لقرائتكم خبر محتالون يخترقون مواقع محامين في قوقل ماب ويضعون أرقاما للابتزاز المالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حيل لا تكاد تخطر على بال بات يستخدمها المحتالون الذين لم يتركوا قطاعا إلا واستهدفوه من أجل الاستحواذ على أموال الناس بأسلوب التحايل والابتزاز، وهذه المرة استهدفوا قطاع المحاماة، حيث أوضح عدد من المحامين تعرض مواقعهم على «قوقل ماب» ومواقع التواصل للاختراق على يد محتالين محترفين وضعوا أرقاما مختلفة ومواقع تصيد مشابهة للأصلية، بهدف إيقاع المتعاملين مع مكاتب المحاماة في شركهم وابتزازهم والاستحواذ على مبالغ مالية.

تحذير الهيئة

وقد حذرت الهيئة السعودية للمحامين من خلال موقعها مما أسمته حالات احتيال تستهدف المنشآت القانونية في خرائط قوقل، مشيرة إلى أنها رصدت بلاغات عدة حول وجود حالات احتيال تستهدف المنشآت القانونية عبر بيانات مواقعها في قوقل.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يتم عن طريق سماح منصة قوقل لعموم المستخدمين بإمكانية التعديل على بيانات التواصل الخاصة بالمنشآت غير المربوطة بحساب موثق دون إشعار صاحبها، مما تتسبب في تضليل المستفيدين الراغبين بالوصول للمحامين والمنشآت القانونية، مطالبة المحامين بتوثيق حساباتهم

معلوماتي تغيرت

قال المحامي ثامر آل محيسن إن إحدى السيدات اتصلت به على جواله الشخصي تسأله عن مبلغ الرسوم التي طلبها منها من خلال الواتس اب على رقم آخر وجدته على موقعه في قوقل ومقدارها 1200 ريال، مشيرا إلى أنه أخبرها أن الرقم لا يخصه وأنه لم يطلب منها أي مبلغ شيء ولا يعرف شيء عن الخدمة التي طلبتها، لافتا إلى أنه صدم عندما علم أن محتالين اخترقوا موقعه على ماب ووضعوا أرقام تواصل وموقع تصيد خاصا بهم.

وأضاف «وجدت معلوماتي على قوقل تم تغييرها بأرقام ليست لي، فما كان مني إلا تقديم بلاغ للجرائم المعلوماتية أولا، ثم تواصلت مع الهيئة السعودية للمحامين بذلك، حيث علمت من الهيئة أن اكثر من 10 محامين تعرضت مواقعهم لاختراق مماثل بتعرض مواقعهم للاختراق، وقدمت الهيئة بشكل عاجل رسائل تحذيرية للمحامين وللمستفيدين من الخدمات القانونية في تجنب الوقوع في شرك التحايل وزيارة مكتب المحامي شخصيا أو محادثته هاتفيا عبر أرقامه المحددة في الدليل الرسمي».

الحضور للمكتب

نصح آل محيسن الراغبين في الحصول على خدمات المحاماة، بعدم التعامل مع الأرقام الموجودة في قوقل ماب أو مواقع التواصل إذا لم يكن متأكدا منها شخصيا، كما يجب التواصل مع المحامي مباشرة وطلب حجز موعد والحضور للمكتب لتقديم الخدمة القانونية، تفاديا لأي عملية نصب واحتيال قد تحصل من خلال التواصل عبر WhatsApp.

تحديث أسبوعي

بدوره نصح المحامي مشعل الشريف زملاءه بالدخول على الأقل مرة في الأسبوع على بياناتهم على قوقل ماب وعلى مواقع التواصل وموقعهم الرسمي للتأكد من عدم الاختراق من قبل محتالين، مؤكدا وجود حملة احتيال مركزة على قطاع المحاماة لحساسية عمل المحامي وطبيعة تعامله القانوني مع الناس، خاصة من لديهم قضايا تحتاج إلى مساندة قانونية، مشيرا إلى محاولات عدة لاختراق حساباته وانتحال شخصيته، خاصة على التوك توك.

حرفية التقليد

أوضح الشريف أن المحتالين يستغلون ذلك لابتزاز الناس بانتحال صفات المحامين خاصة المعروفين منهم، ولذلك فهم يخترقون الحسابات لوضع أرقام خاصة بهم ليخدعوا بها طالبي الخدمة، ويطلبون مبالغ مالية مقدما باسم مكتب المحاماة الذي تم اختراق حسابه ، مشددا على ضرورة أخذ أعلى درجات الحيطة من قبل الجمهور الراغب في الاستفادة من الخدمات القانونية في ظل استهداف قطاع المحاماة، والتأكد خاصة من أرقام التواصل والمواقع الالكترونية، حيث إن مصممي مواقع التصيد باتوا أكثر احترافية في تقليد المواقع الرسمية.

استهداف متوقع

بدوره لم يستغرب المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب من استهداف قطاع المحاماة من قبل عصابات التحايل، مشيرا إلى أن الاحتيال لا يفرق بين المحامي وغيره من العاملين في مختلف القطاعات ما دام الهدف هو الحصول على المال ، مشددا على كل الهيئات والمؤسسات بأن يكون لديها وسائل حماية لمعلوماتها وبرامجها ومواقعها الالكترونية من الاختراق والتهكير، كما على مستخدمي الخدمات حماية أنفسهم والتأكد من أن الموقع أو رقم التواصل هو خاص بالجهة التي يطلب خدماتها، والأفضل هو التواصل المباشر للجهة أو زيارتها إن أمكن.

الإغراء بالسعر

وذكر المحامي الدكتور أحمد العوذلي أن المحتالين يستهدفون من خلال اختراق حسابات المحامين الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على خدمات بمبالغ يرون أنها مناسبة، حيث ينتحل المحتال صفة مكتب المحاماة بوضع رقم خاص به ويغري طالب الخدمة بمبلغ أقل ويطلب منه إرساله فورا قبل البدء بإعداد المطلوب، حيث يكتشف أنه وقع ضحية شخص منتحل لشخصية المحامي أو مكتب المحاماة، مشيرا إلى أن كثيرا من الأرقام التي تستخدم للاحتيال هي أرقام سعودية تستخدم موقتا لمحتالين من خارج الحدود.