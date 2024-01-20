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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة وقعت مذكرة تفاهم وتعاون مع شركة المقر للتطوير والتنمية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لتحقيق تنمية اقتصادية تنافسية، وتعزيز فرص الاستثمارات، واستقطاب الكفاءات المحلية المؤهلة. ووقّع المذكرة من جانب غرفة المدينة الأمين العام المهندس عبدالله أبوالنصر، ومن جانب شركة المقر الرئيس التنفيذي للشركة ماجد الشلهوب. وتسهم الاتفاقية في تسويق الفرص الاستثمارية النوعية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى منطقة المدينة المنورة، ورفع مشاركة المحتوى المحلي، وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية، وإنشاء صندوق استثماري لتعزيز قطاع المعارض والمؤتمرات، بما يسهم في استقطاب فعاليات عالمية للمنطقة .

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