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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مستثمرون صينيون التقوا في غرفة ينبع مدير الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بمنطقة المدينة المنورة المهندس خالد العامودي، ورئيس الغرفة أحمد الشغدلي. واستعرض العامودي مميزات واحة ينبع وإمكاناتها المتطورة، وما توفره للمستثمرين الصناعيين من خدمات وتسهيلات، مبينا أن الواحة تقع شرق مدينة ينبع وتم تطويرها على مساحة 500 ألف متر مربع، بخدمات وبنية تحتية متكاملة للاستعمالات الصناعية، بما يخدم المستثمرين والعاملين في الواحة، وأنها تحوي مصانع جاهزة تسهم في إنجاح الاستثمارات.

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