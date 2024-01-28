شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 28 يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 28 يناير 2024 حيث سجل آخر سعر للذهب في مصر 3855 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وسط إحجام من التجار عن بيع الذهب حالياً لحين استقرار الأسعار.



أسعار الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 24 يسجل 4400 جنيه.

عيار 21 يسجل 3855 جنيها.

عيار 18 يسجل 3300 جنيه.

عيار 14 يسجل 2567 جنيها.

الجنيه الذهب 30800 جنيه.





سعر الذهب العالميانخفض سعر الذهب الفورى خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 2009 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2018 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض الذهب الأسبوع السابق بنسبة 1%.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.2% في طريقه إلى انهاء تداولات شهر يناير على انخفاض وذلك بعد 3 أشهر من المكاسب، يأتي هذا بالتزامن مع تقلص توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من هذا العام.

البيانات الأمريكية التي صدرت هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع بأعلى من المتوقع بنسبة 3.3%، بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 2.0%، وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل نمو في الربع الثالث بنسبة 4.9%.

البيانات الأمريكية أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع انحسار الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي، مما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ عام 2024 بشكل قوى، بينما أظهر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ارتفاع بنسبة 2.9٪ على المستوى السنوي خلال شهر ديسمبر، وكانت التوقعات إلى زيادة بنسبة 3.0٪ وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 3.2٪ في نوفمبر، وبذلك يكون انخفض التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021.