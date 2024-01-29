مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 12252 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 11.36 نقطة ليقفل عند مستوى 12252.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 286 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 97 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الجزيرة ريت، والباحة، وكهرباء السعودية، والأهلي ريت1، وولاء الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: الدوائية، وليفا، وعطاء، وبوان، ودار المعدات الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و3.76%.

فيما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وشمس، والباحة، والجزيرة، وأمريكانا هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وسال، والراجحي، ومجموعة إم بي سي، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 11.36 نقطة، ليقفل عند مستوى 12252.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 17.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.